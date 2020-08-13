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Dünya Bidena Türkiye düşmanı yardımcı Kamala Harris 1915i soykırım olarak tanıyor
AMERİKA

​Biden’a Türkiye düşmanı yardımcı: Kamala Harris 1915'i soykırım olarak tanıyor

Biden’a Türkiye düşmanı yardımcı: Kamala Harris 1915'i soykırım olarak tanıyor

ABD’de başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala Demokratların adayı Joe Biden, seçilmesi durumunda Kamala Harris’i yardımcısı yapacağını açıkladı. ABD’nin ilk kadın, siyah ve Asya kökenli başkan yardımcısı olacak Harris, Türkiye karşıtlığıyla tanınan bir isim. Harris, Trump’ın Suriye’den çekilme kararını eleştirmesi ve 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımlamasıyla biliniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Joe Biden ve Kamala Harris
Joe Biden ve Kamala Harris

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala Demokratların Başkan Adayı Joe Biden Kaliforniya’dan senatör olarak seçilmiş Kamala Harris’in başkan yardımcısı adayı olacağını açıkladı. Senatörlükten evvel California Eyalet Savcılığı görevini de gerçekleştirmiş olan Harris Hintli ve Jamaikalı bir ailenin evladı.

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Harris ile ABD tarihinde dördüncü defa büyük partilerden biri tarafından bir kadın aday gösterilirken aynı zamanda ilk siyahi ve Asyalı kadın aday olarak da göze çarpıyor. Biden’ın başkan Yardımcısı olarak seçtiği Kamala Harris, Kongre’de Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen bir isim. Harris, ABD Başkanı Trump’ın Suriye’den çekilme kararını eleştiren ve 1915 olaylarını ‘soykırım olarak tanıyan tasarıyı’ imzalamasıyla biliniyor.

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