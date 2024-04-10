Biden'dan dikkat çeken İsrail çıkışı: Netanyahu Gazze'de hata yapıyor

Bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Geçtiğimiz yıl gibi, ondan önceki ve ondan da önceki yıl gibi geldi ve gitti. Geçtiğimiz yıl ve ondan önceki yıllara nazaran Ramazan bayramını idrak ettiğimizde gündemde yine İsrail saldırganlığı vardı ve bu saldırganlıktan çok daha kahredici bir İslam dünyasının tepkisizliği vardı. Bugün yine bayram ve bu saldırganlık ve bu tepkisizlik çok daha fahiş boyutlarda yine mevcut . Geçtiğimiz yıl Bayram’ı idrak ettiğimizde Sudan’da da devam eden bir iç savaş ve