Binlerce Boşnak'ın ölümünden sorumlu olan 'Bosna Kasabı' Ratko Mladic hastaneye kaldırıldı Soykırım ve savaş suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilen Bosnalı Sırpların eski lideri Ratko Mladic hastaneye kaldırıldı. 'Bosna Kasabı' lakaplı Mladic'in akciğer iltihabı ve kalp şikayetleri sebebiyle Lahey'deki cezaevi hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi.

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