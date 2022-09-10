Dünya Binlerce Boşnakın ölümünden sorumlu olan Bosna Kasabı Ratko Mladic hastaneye kaldırıldı
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Binlerce Boşnak'ın ölümünden sorumlu olan 'Bosna Kasabı' Ratko Mladic hastaneye kaldırıldı

Soykırım ve savaş suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilen Bosnalı Sırpların eski lideri Ratko Mladic hastaneye kaldırıldı. 'Bosna Kasabı' lakaplı Mladic'in akciğer iltihabı ve kalp şikayetleri sebebiyle Lahey'deki cezaevi hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Bosna Kasabı Ratko Mladic kimdir? Öldü mü?
Ratko Mladic

Rus TASS haber ajansına göre, "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic, kaldığı cezaevinde sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından hastaneye yatırıldı.

  • Haberde, Mladic'in oğlu Darko Mladic'in "Genel halsizlik, akciğer iltihabı ve kalp şikayetleri sebebiyle cezaevi hastanesine kaldırıldı. Kontroller devam ediyor. Bize sonuçların en geç pazartesi günü belli olacağı bildirildi." açıklamalarına yer verildi.

Haberde, Mladic'in ağustos başında Kovid-19'a yakalandığı, cezaevinde uygulanan tedavinin yavaş ve yetersiz olduğu iddiası aktarıldı.

Müebbet hapis cezası onanmıştı

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), Haziran 2021’de"Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını onamış ve Mladic'in temyiz başvurusunu reddetmişti.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutuldu.

Hakkında 1995'te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı.

Temyiz yargıçları, Mladic'in işlediği suçları göz önünde bulundurarak daha önce aldığı müebbet hapis cezasında değişiklik yapılmamasına hükmetmiş ve iddianamedeki 11 maddenin 10'undan suçlu bulunan eski Sırp komutanın cezasını onamıştı.

Ratko Mladic kimdir?

  • "Bosna Kasabı" olarak nitelendirilen Sırp komutan Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan soykırımda, birkaç günde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledildi ve bedenleri farklı toplu mezarlara gömüldü.
  • Bölgedeki Sırp nüfusun büyük çoğunluğu, bugün dahi Srebrenitsa'da yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınıyor.
  • Öte yandan Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'de aldığı kararda, eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

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