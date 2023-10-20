Bu acıyı hiç unutmayacaklar

Gazze’de 2008 yılında 2 yaşında olan bir çocuğun bugüne kadar beş savaş yaşadığı belirtildi. Buna göre 2008, 2012, 2014, 2021 ve 2023’te İsrail’in Gazze’ye yönelik büyük çaplı saldırılarında, Gazze’de yaşayan çocuklar adeta savaşla büyüdü. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’de başlayan İsrail hava saldırılarında, 1524’ü çocuk, 1000’i kadın, 3785 Filistinli’nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çocuklar için Uluslararası Savunma adlı insani yardım kuruluşu İsrail saldırıları sonucu her 15 dakikada bir Filistinli çocuğun can verdiğini belirtiyor. 12 bin 493 yaralının 3 bin 983’ünün çocuk, 3 bin 300’ünün ise kadın olduğu açıklandı.

203 İsrailli Hamas’ın elinde

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde, 203 İsraillinin Hamas tarafından tutulduğunun tespit edildiğini duyurdu. Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, rehineler hakkında bilgi toplamak için Gazze Şeridi’ne ikinci defa nokta operasyonu düzenlediklerini belirtti. “Hamas’ın elinde 203 İsrailli olduğunu tespit ettiklerini” ifade eden Hagari, bu kişilerin aileleriyle temasa geçildiğini kaydetti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik muhtemel kara saldırılarını değerlendiren Hagari, tüm güçlerin lojistik, koruyucu ve kişisel ekipman hazırlıklarının tam olduğundan emin olmak için çalıştıklarını kaydetti.

Fırınlar YERLE BİR

İşgalci güç hava saldırılarında hastaneler ve depolar dışında fırınları da hedef almaya devam ediyor. Dün insanların saatlerce bir somun ekmek almak için sırada beklediği fırınlar İsrail tarafından vuruldu. Saldırılarda aralarında çocukların olduğu onlarca insanın öldüğü ve yüzlercesinin yaralandığı kaydedildi.

Kiliseyi de vurdular

Gazze’de okulları, camileri, hastaneleri bombalayan İsrail, dün akşam da Saint Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi’ni vurdu. En az 2 kişinin öldüğü patlamada İsrail’in yerinden ettiği Hristiyanlar ve Müslümanlardan çok sayıda yaralanan oldu. Saldırıdan sağ kurtulan genç “Bizi bombaladılar, Gidecek yerimiz yok!” dedi.

Gallant, kara harekatı planlarını incelerken görüntü verdi.

Karadan katliama ‘hazırız’ mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant Gazze sınırı yakınlarında bulunan askerlerle ayrı ayrı bir araya geldi. Askerlerle görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Netanyahu, mesajına “Hazırız” ifadesini ekledi. Gallant da Gazze sınırındaki birlikleri ziyaret etti. Ziyarette askerlere seslenen Gallant, “Şu anda Gazze’yi uzaktan görüyorsunuz. Yakında içeriden de göreceksiniz.” ifadelerini kullandı. Bu ziyaretlerin ardından İsrail Güvenlik Kabinesi toplandı. Kara operasyonun Güvenlik Kabinesi’nin onayıyla mümkün olduğuna dikkati çeken İsrail basını, toplantıda kara saldırısının görüşüldüğünü yazdı.







