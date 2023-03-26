Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mektubu Yunan basınında: Tutumu etkileyici

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Yunanistan Başbakanı Miçotakis
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kutlanan 25 Mart Yunan milli bayramı nedeniyle Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e kutlama mektubu gönderdi.
Yunan hükümeti ve halkının 6 Şubat depremlerinden sonra gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür eden Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine inandığını belirtti. Hürriyet'te yer alan habere göre, Yunan basını Erdoğan'ın mektubuna geniş yer ayırdı.
Protho Thema: Tutumu etkileyici
- Haberde iki ülke arasında buzların eridiği ve bunda Türkiye depremi ve Yunanistan'daki tren faciasında liderlerin attığı adımların etkili olduğu vurgulandı.
Kathimerini: 'İşbirliğinin daha da gelişeceğine inanıyorum'
- 'Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mart Ulusal Günü dolayısıyla Başbakan Kiriakos Miçotakis'e tebrik mektubu gönderdi. Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, komşu ülkedeki ölümcül depremler ve Tempe faciasının ardından Yunanca-Türkçe iklimin hızla değiştiğini doğrulayarak aynı hamleyi yapmıştı.'
Dendias: Türkiye’nin Yunanistan’a açtığı diyalog kapısını kapatamayız
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da aynı gün Proto Thema gazetesine mülakat verdi.
- Dendias ayrıca"Türkiye’nin uzattığı anlaşma elini Yunanistan’ın reddetmesi mümkün değildir. Bunun aksi, Yunanistan’ın her zaman arzu ettiği bu ortamı inkar etmiş oluruz, Türkiye ile ilişkilerimizde artık bambaşka bir süreç başlatıldı. 22 Martta Ankara’da gerçekleşen 4.Pozitif Gündem toplantısından sonra ortak bildiri ve benim, Türk meslektaşım Çavuşoğlu ile Brüksel’de yaptığım görüşme bu gerçekleri yansıtıyor"görüşünü savundu.
Dendias, Türkiye’nin , Yunanistan’ın BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine vereceği desteğe karşı Yunanistan’ın , Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) genel sekreterliğine Türkiye’nin gösterdiği adaya destek vermesini de buna örnek gösterdi.
- Denidas son olarak, Yunanistan’ın Mısır, İsrail, İtalya ve Arnavutluk ile başlattığı deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik anlaşmaların aynısını Türkiye ile de yapmak istediği arzusunu aynen sürdüreceğini sözlerine ekledi.