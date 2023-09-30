Darbe destekçisi John Bolton Türkiye'yi hedef aldı: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı güçlendirelim

Türk düşmanı John Bolton'un küstah ifadeleri tepki çekti.
'YETERİ KADAR BASKI YAPMADIK'
Yunan Kathimerini'ye konuşan Bolton, Türkiye'nin İsveç'in NATO2ya üyeliği konusunda sorun çıkardığını öne sürdü ve 'Hala yapacak çok işimiz var' ifadelerini kullandı. ABD'nin Türkiye'ye yeteri kadar baskı yapmadığını iddia eden Bolton, bu nedenle Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığın süreceğini iddia etti.
KÜSTAH İFADELER
'Erdoğan iktidarda olduğu sürece Yunanistan ile Türkiye arasında gerilim arttı' ifadelerini kullanan Bolton daha da ileri giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah ifadeler kullandı.