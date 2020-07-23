Ege değil Adalar Denizi ismi kullanılmalı kampanyası başladı.

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı öncülüğünde Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) bünyesinde Denizcilik ve Global Strateji Merkezi açıldı.

Mavi Vatan konseptinin arkasındaki isim olan Cihat Yaycı merkezin açılışında önemli bir konuya da değindi.

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı

Ege isminin Yunanca olduğunu bunun yerine Türk ismi koyulmasını önerdiklerini aktaran Doç. Dr. Yaycı,

"Aslında var olanın hatırlanmasını ve değiştirilmesini öneriyoruz. Yetkililer değerlendirir, değiştirir veya değiştirmez. Ege Denizi yerine 'Adalar Denizi' ya da 'Kuzey Akdeniz' denilebilir. Burası Osmanlı döneminde Adalar Denizi olarak geçmiş. Anadolu Selçukluları da böyle demiş. Ayrıca 'Ege Bölgesi' ismi var. Burası da 'Batı Anadolu' olsun çok daha uygundur diye düşünüyorum. Türkçe isimlendirme önemli ama takdir yetkililerindir" ifadelerini kullandı.

Adalar Denizi isminin geçmişi 1081'e dayanıyor

Türk Donanmasının kurucusu olarak kabul edilen Çağrı Bey denize açıldığı vakit üzerinde irili ufaklı sayısız ada olmasından ötürü bu denize 'Adalar Denizi' ismini vermiş, ardından gelen Türk devletleri de bu geleneği devam ettirmiştir.

Bölgeyi yöneten Aydınoğulları Beyliği, Selçuklular ve Osmanlılar'da da deniz Adalar Denizi ismiyle anılmıştır.

Çaka Bey

Çaka Bey, bugün Yunanlıların elinde bulunan Midilli ve Sakız adalarını fethetmiş daha sonra Koyun Adaları Muharebesi'nde ilk kez karşılaştığı Bizans donanmasını mağlup etmiştir.

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Ege ismi 1941'de standartlaştırılıyor

Faik Sabri DURAN'ın 1938 yılında yayınlanan, lise kitapları, sınıf III, Türkiye Coğrafyası (Kanaat Kitabevi, İstanbul), adlı kitabında sayfa 70 ve sayfa 328'de sunulan haritalarda Adalar Denizi ifadesi kullanılmıştır.

Faik Sabri Duran'ın yazdığı müfredat kitaplarında ise denizin ismi 'Adalar Denizi' olarak geçiyor.

Okul müfredatlarında dahi Adalar Denizi olarak ifade edilen denizin ismi; 1941 yılında net olarak değiştirilmişti. Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde icra edilen Birinci Coğrafya Kurultayı'nda standartlaşmayı sağlamak maksadıyla Ege Denizi terimi kabul edilerek kullanılmaya başlanmıştır.

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