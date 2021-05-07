Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa’yı ramazanda işgal etmeye hazırlanıyor: Üst üste saldırı bildirileri yayınladılar

Bazı Yahudi yerleşimci grupların Ramazan ayının 28. günü (10 Mayıs Pazartesi) Mescid-i Aksa'ya zorla girecekleri yönündeki tehdit bildirileri sosyal medyaya düşmeye başladı. İsrail, işgal altında tuttuğu Kudüs’te Ramazan ayı ile birlikte baskı ve zulümlerini artırırken, fanatik Yahudiler de Filistin halkını kışkırtan provokasyonlarını artırdı. Filistin yanlısı haber sitelerinde yer alan bilgilere göre İsrailli fanatik gruplar günler önce Kudüs’ün batısında bulunan bir otelde Aksa’ya yapacakları baskına yönelik toplantı yaptılar. Bu gruplar cesareti ise son zamanlarda siyasette elde ettikleri güçten alıyorlar. İsrail’de art arda başarısız geçen dört seçimin ardından aşırı-sağcı grupların sayılarında artış oldu. Fanatik Yahudilerin yedisi Knesset'te (İsrail'in yasama organı) sandalye kazandı. Radikal grupların şu an mecliste 17 destekçisi olduğu biliniyor.

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Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya 10 Mayıs’ta yapmayı planladıkları baskına yönelik bilgilendirmede bulunduğu geri sayım posterlerinden biri.

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Baskına aileleri de davet ediyorlar

Mescid-i Aksa’yı Ramazan ayında işgal girişiminin işaretini ‘Tapınak Dağına Dönüş Örgütü’nden Siyonist Eliezer Broyar 23 Nisan Cuma günü Twitter’da yaptığı paylaşım ile verdi. Aksa’da namaz kılan Müslümanların fotoğrafını paylaşan Broyar “Şimdi onları [Müslümanları] oradan (Mescid-i Aksa) çıkartıp oranın tam kontrol altına alınmasının zamanı gelmiştir” şeklinde tehdit mesajı yayınladı. Ardından sosyal medyada "Kalabalık ne kadar çoksa, Mescid-i Aksa'daki hakimiyet o kadar fazla olur" çağrıları yapılmaya başlandı. Fanatik gruplar, 2019 yılında Aksa’ya yapılan baskınlarda neler yaptıklarını hatırlatıp, Ramazan ayının 28’inde yapacakları provokasyona üyelerinin aileleriyle katılmaları çağrısında bulundu.

Yahudi bir sözcünün, Müslümanlara karşı sokağa inerek kargaşa çıkarmak için çağrıda bulunduğu paylaşımı.

DÜNYA Kudüs en büyük tehlikeyle karşı karşıya

Direnişçi Kudüs halkına atlı askerlerle müdahale edildi.

Tapınak Dağına Dönüş Örgütü, 26 Nisan’da ‘baskına 14 gün kaldı’ hatırlatması yaparken, İsrail’deki üniversitelerinin çoğunda örgütlenen Im Tirtzu teşkilatı da o gün Mescid-i Aksa'ya baskın yapmak için hazırlandığını duyurdu. Aynı gün Tapınak Örgütleri Birliği Sözcüsü Asaf Farid tehdit bildirisi yayınladı ve "Hamas, Yahudilerden Tapınak Dağı'na gitmemelerini istiyor. Şimdi ne yapılması gerektiği belli" ifadelerini kullandı.

Farid'in paylaşımı.

Aksa’da Siyonist marşını okuyacaklar

Tapınak Tepesi Mirası Vakfı'nın Müdürü Tom Nisani ise İsrail’de yayın yapan Kan 11 kanalına verdiği röportajda, radikal grupların Ramazan ayının 28'inde Mescid-i Aksa'ya büyük bir baskın yapmak için yürüttükleri kampanyayı duyurdu ve İsrailli yerleşimcilere kalabalık gruplar halinde Mescid-i Aksa’ya baskın yapmaları çağrısında bulundu. Nisani, Mescid-i Aksa’da Siyonist milli marşı ‘Hatikvah’ı söyleyeceklerini de duyurdu.

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Nisani'nin yayınlanan röportajını paylaştığı gönderisi.

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İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa'daki minarelerin ses kablolarını kesti.

Savunmasız Kudüs halkına orantısız güç uygulandı.

Şam Kapısı’ndaki direniş Fanatik Yahudileri çıldırttı

Ramazan ayının başlamasından sonra Şam Kapısını geçişlere kapatan İsrail’in, Filistinlilerin ısrarlı tutumu karşısında geri adım atmasına tepki gösteren Tapınak Örgütleri Birliği Sözcüsü Asaf Farid, 28 Nisan’da yeni tehditler yayınladı. Farid, sosyal medya hesaplarından şu ifadeleri paylaştı: “Binlerce kişi toplanırsak Araplar kazanamayacak. Araplar Şam Kapısı'ndaki zaferiyle sarhoş oldular, ancak gerçekte kazanamadılar. Netanyahu onların karşısında geri adım attı. Ancak binlerce kişi Kudüs Günü'nde Tapınak Dağı'nda toplanırsa Müslümanlar bir daha kazanamayacaklar. Sinagoglarda, dini okullarda her yerde davetiyeler dağıtın, aile üyelerinize ve iş arkadaşlarınıza anlatın... Bunu yayın ve baskının binlerce kişiye ulaşmasını sağlayın. Tapınak Dağı'nı Araplardan geri alana kadar ve Tapınak Dağı'nın bizim elimizde olduğunu kanıtlayana kadar!”

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Direnen Kudüslülere kaba kuvvet uygulandı.

Olaylar sırasında Kudüslülere uygulanan kaba kuvvet birçok kez fotoğraflarla belgelendi.

FOTOĞRAF 25 İşgal altındaki Batı Şeria’da ikamet eden binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ile Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif’in yolunu tuttu. İsrail askerleri, cuma namazı için Batı Şeria’dan sadece koronavirüs aşısı yaptırmış 10 bin Filistinlinin Kudüs’e girişine izin vereceğini duyuran İsrail makamlarının talimatları doğrultusunda kontrol noktalarında kimlik ve aşı denetimi yaptı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Uzun bir yolculuğun ardından Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazı için kutsal mabedin avlularını hıncahınç doldurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 60 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Bu arada bir grup Filistinli, Harem-i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrası Kubbet’us Sahra ile Kıble Mescidi arasında kalan alanda tekbir ve sloganlar attı. Filistin bayrakları açan grup, Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşmesine tepki göstererek Hamas ve Mescid-i Aksa yanlısı sloganlar attı. Bir süre gösteri yapan grup, Kubbet’us Sahra çevresinde tur attıktan sonra olaysız dağıldı. Batı Şeria'da yaşadıkları için İsrail'in olağan günlerde Kudüs'e geçişlerine izin vermediği Filistinliler, Mescid-i Aksa’daki Kubbetu's Sahra önünde hatıra fotoğrafları çektirdi. Filistin Kızılayının görevlendirdiği gönüllüler, Harem-i Şerif’in içinde sıcaktan etkilenen kadınlara, yaşlılara ve çocuklara yardım etti. Namazın ardından Mescid-i Aksa'nın kapılarında bir saatten uzun süre izdiham yaşandı. Bu sırada Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesinde çok sayıda İsrail polisi hazır bekledi. İsrail, Ayrım Duvarı'yla (Utanç Duvarı) çevrili işgal altındaki Batı Şeria'dan aşılı olan 10 bin Filistinlinin Kudüs'e girişine izin verirken, abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi’nden gelecek olanlara ise bu sene de müsaade etmedi. İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor. İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor. Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor. İsrail'in baskısına rağmen Filistinliler Mescid-i Aksa’ya akın etti: Ramazanın üçüncü cumasına 60 bin kişi katıldı İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen binlerce Filistinli, ramazan ayının üçüncü cuma namazını kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail'in tüm kısıtlamalarına rağmen Ramazan ayının üçüncü cumasında namaza 60 bin kişi katıldı. Mesci-i Aksa'da cuma namazını eda eden Filistinliler daha sonra Filistin bayrakları açarak İsrail karşıtı sloganlar attı. Grup daha sonra olaysız dağıldı.

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Hahamlar da destek veriyor

Radikal gruplar üzerinde büyük etkisi olan hahamlar Ramazan ayının 29’inde Mescid-i Aksa’ya baskın için çağrılar yaptı. El-Halil'deki Kiryat Arba yerleşiminden Haham Dov Lior ve Safad Din Okulu hahamlarından Eyal Yaqubovitch sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda Mescid-i Aksa baskınına ailelerinin katılmaları çağrıları yaptı.

FOTOĞRAF 27 Açıklamada, 2 kişinin hastaneye kaldırıldığına vurgu yapılırken, İsrail polisinin Filistin Kızılayına bağlı sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasına engel olduğu ve bir ilk yardım görevlisinin gözaltına alındığına dikkat çekildi. Filistinliler, Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir’in Şam Kapısı ve çevresinde toplandı. Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için ses bombası ve atlı polislere başvurdu. Şu ana kadar devam eden olaylarda bazı Filistinliler gözaltına alındı. Öte yandan Doğu Kudüs’ün İseviye Mahallesi ile Zeytindağı bölgesinde de Filistinli gençler, Eski Şehir bölgesinde yaşanan olaylara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi. İsrail polisi, İseviye Mahallesi ile Zeytindağı bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti. Eski Şehir’in Şam Kapısı ile çevresindeki bölgede olaylar hala devam ediyor. ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden vatandaşlarına çağrı ABD’nin İsrail Büyükelçiliği, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşanan olaylarda belirgin bir artış yaşandığına dikkati çekerek, vatandaşlarına olay yerlerinden uzak durması çağrısı yaptı. Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, “ABD Büyükelçiliği, vatandaşlarını şiddetle ihtiyatlı olmaya, güvenlik farkındalıklarını artırmak için uygun adımları atmaya ve çatışma yerlerinden uzak durmaya çağırıyor.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, şiddet olaylarında gözle görülür bir artış olduğuna vurgu yapıldı. İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı. Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününde itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı’da toplanıyor, İsrail polisi de günlerdir onlara müdahale ediyor. İsrail polisinin dünkü müdahalesinde 105 Filistinli yaralanmıştı. İsrail zulmü bitmiyor: Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yine saldırdılar Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki polis müdahalesinde 8 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

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Kudüs halkının Şam kapısı meydanındaki merdivenlerde oturması engellendi.

Organizatörlerin listesi

Mescid-i Aksa’ya planlanan saldırıya önderlik edecek isimlerin listeleri de sosyal medyada yayınlandı. Yeni Şafak’ın Arap medyasından derlediği bilgilere göre fanatik Yahudileri yönlendirenler şöyle:

Haham Yisrael Ariel: Üçüncü Tapınak Enstitüsü'nün başkanı.

Haham Chaim Ozer: Migdal Tevrat Okulu Başkanı.

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Haham Menachem Makover: Tapınak için tanıtım videoları ve şarkılar yayınlayan Orano Beninou Örgütü’nün Başkanı.

Haham Hebron Shilo: Yeshivat Otniel Erkek Din Lisesi Başkanı.

Haham Itai Elitzur: Tapınak Enstitüsü ve Erz Hukuk Enstitüsü'nde araştırmacı.

Haham Eliyahu Weber: Mescid-i Aksa'da olduğu iddia edilen Tapınak Dağı Dini Okulu'nun başkanı.

Haham Elisha Wolfson: Hesedar Dini Okulu'nun Tapınak ve Hahamları üzerine kitapların yazarı.

Uri Ariel: Eski Tarım Bakanı.

Michael Ben Ari: Eski Knesset üyesi ve Aşırı sağcı Yahudi Gücü partisinin lideri.

Profesör Hillel Weiss: Bar-Ilan Üniversitesi'nden ve Tapınak için Yedi Millet Federasyonu'nun kurucusu.

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Yisrael Medad ve Yehuda Etzion: 1970'ler ve 1980'lerde Mescid-i Aksa’ya ilk baskınları yapan ve Kubbetüs Sahra'nın bombalanmasında yer aldılar.

Fanatik Yahudilerin, düzenlenecek olan baskının büyük bir dönüm noktası olacağını açıkladıkları bildiri. (Bildirideki tabloda, Yahudilerin daha önce yaşadığı dönüm noktaları hatırlatılıyor.)

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"Filistin halkı, Siyonistlerin Kudüs'te kargaşa yaratmasına izin vermeyecek"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Uluslararası Kudüs Günü dolayısıyla video konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada, Kudüs mücadelesinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların gölgesinde sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

İsmail Heniyye

"Kudüs gerçek tehditlerle karşı karşıya"

Filistin halkının, Siyonistlerin Kudüs'te kargaşa yaratmasına ve Mescid-i Aksa'ya zorla girmesine izin vermeyeceğini ifade eden Heniyye, bazı Yahudi yerleşimci grupların Ramazan ayının 28. günü (10 Mayıs Pazartesi) Aksa'ya zorla girecekleri yönünde tehditlerde bulunduklarına dikkati çekerek, kutsal şehir Kudüs'ün gerçek tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

İslam dünyasına destek çağrısı

Heniyye, Arap ve İslam dünyasına, Kudüs ve Aksa'ya destek verilmesi ve işgalcilere hayır denilmesi çağrısı yaparak, işgalcilerin planlarının gerçekleşmeyeceğini, Filistin halkının bu planları engelleme bilincine ve yeteneğine sahip olduğunu kaydetti.

Uzun mücadele sonrası Şam kapısı meydanında zaferi elde eden Kudüslü gençler.

İsrail'in yerleştirdiği bariyerlerin başarılı bir mücadele sonrası kaldırıldığı an.

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Olaylar sırasında gözaltına alınan Kudüslü gençlerden biri.

