Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa’yı ramazanda işgal etmeye hazırlanıyor: Üst üste saldırı bildirileri yayınladılar
İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa için bu Ramazan ayı öncekilerden çok farklı ve zor geçiyor. Ramazanın başlaması ile Aksa'daki minarelerin ses kabloları kesildi, Şam kapısına bariyerler konuldu, çok sayıda Filistinli yerleşimcinin evleri işgal edildi. Son günlerde ise bazı Yahudi yerleşimci gruplar, Ramazan ayının 28. günü (10 Mayıs Pazartesi) Aksa'ya zorla gireceklerine dair bildiriler yayınladı. Fanatik Yahudiler sosyal medyada Mescid-i Aksa’ya daha önce görülmemiş bir baskın için hazırlık çağrısında bulundu. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin halkının, Siyonistlerin Kudüs'te kargaşa yaratmasına ve Mescid-i Aksa'ya zorla girmesine izin vermeyeceğini belirtti. Aksa’ya saldırmayı planlayan gruplara önderlik eden, aralarında eski ve aktif siyasetçilerin de olduğu isimlerin listesi sosyal medyada yayınlandı.
Bazı Yahudi yerleşimci grupların Ramazan ayının 28. günü (10 Mayıs Pazartesi) Mescid-i Aksa'ya zorla girecekleri yönündeki tehdit bildirileri sosyal medyaya düşmeye başladı. İsrail, işgal altında tuttuğu Kudüs’te Ramazan ayı ile birlikte baskı ve zulümlerini artırırken, fanatik Yahudiler de Filistin halkını kışkırtan provokasyonlarını artırdı. Filistin yanlısı haber sitelerinde yer alan bilgilere göre İsrailli fanatik gruplar günler önce Kudüs’ün batısında bulunan bir otelde Aksa’ya yapacakları baskına yönelik toplantı yaptılar. Bu gruplar cesareti ise son zamanlarda siyasette elde ettikleri güçten alıyorlar. İsrail’de art arda başarısız geçen dört seçimin ardından aşırı-sağcı grupların sayılarında artış oldu. Fanatik Yahudilerin yedisi Knesset'te (İsrail'in yasama organı) sandalye kazandı. Radikal grupların şu an mecliste 17 destekçisi olduğu biliniyor.
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Baskına aileleri de davet ediyorlar
Mescid-i Aksa’yı Ramazan ayında işgal girişiminin işaretini ‘Tapınak Dağına Dönüş Örgütü’nden Siyonist Eliezer Broyar 23 Nisan Cuma günü Twitter’da yaptığı paylaşım ile verdi. Aksa’da namaz kılan Müslümanların fotoğrafını paylaşan Broyar “Şimdi onları [Müslümanları] oradan (Mescid-i Aksa) çıkartıp oranın tam kontrol altına alınmasının zamanı gelmiştir” şeklinde tehdit mesajı yayınladı. Ardından sosyal medyada "Kalabalık ne kadar çoksa, Mescid-i Aksa'daki hakimiyet o kadar fazla olur" çağrıları yapılmaya başlandı. Fanatik gruplar, 2019 yılında Aksa’ya yapılan baskınlarda neler yaptıklarını hatırlatıp, Ramazan ayının 28’inde yapacakları provokasyona üyelerinin aileleriyle katılmaları çağrısında bulundu.
Tapınak Dağına Dönüş Örgütü, 26 Nisan’da ‘baskına 14 gün kaldı’ hatırlatması yaparken, İsrail’deki üniversitelerinin çoğunda örgütlenen Im Tirtzu teşkilatı da o gün Mescid-i Aksa'ya baskın yapmak için hazırlandığını duyurdu. Aynı gün Tapınak Örgütleri Birliği Sözcüsü Asaf Farid tehdit bildirisi yayınladı ve "Hamas, Yahudilerden Tapınak Dağı'na gitmemelerini istiyor. Şimdi ne yapılması gerektiği belli" ifadelerini kullandı.
Aksa’da Siyonist marşını okuyacaklar
Tapınak Tepesi Mirası Vakfı'nın Müdürü Tom Nisani ise İsrail’de yayın yapan Kan 11 kanalına verdiği röportajda, radikal grupların Ramazan ayının 28'inde Mescid-i Aksa'ya büyük bir baskın yapmak için yürüttükleri kampanyayı duyurdu ve İsrailli yerleşimcilere kalabalık gruplar halinde Mescid-i Aksa’ya baskın yapmaları çağrısında bulundu. Nisani, Mescid-i Aksa’da Siyonist milli marşı ‘Hatikvah’ı söyleyeceklerini de duyurdu.
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Şam Kapısı’ndaki direniş Fanatik Yahudileri çıldırttı
Ramazan ayının başlamasından sonra Şam Kapısını geçişlere kapatan İsrail’in, Filistinlilerin ısrarlı tutumu karşısında geri adım atmasına tepki gösteren Tapınak Örgütleri Birliği Sözcüsü Asaf Farid, 28 Nisan’da yeni tehditler yayınladı. Farid, sosyal medya hesaplarından şu ifadeleri paylaştı: “Binlerce kişi toplanırsak Araplar kazanamayacak. Araplar Şam Kapısı'ndaki zaferiyle sarhoş oldular, ancak gerçekte kazanamadılar. Netanyahu onların karşısında geri adım attı. Ancak binlerce kişi Kudüs Günü'nde Tapınak Dağı'nda toplanırsa Müslümanlar bir daha kazanamayacaklar. Sinagoglarda, dini okullarda her yerde davetiyeler dağıtın, aile üyelerinize ve iş arkadaşlarınıza anlatın... Bunu yayın ve baskının binlerce kişiye ulaşmasını sağlayın. Tapınak Dağı'nı Araplardan geri alana kadar ve Tapınak Dağı'nın bizim elimizde olduğunu kanıtlayana kadar!”
Radikal gruplar üzerinde büyük etkisi olan hahamlar Ramazan ayının 29’inde Mescid-i Aksa’ya baskın için çağrılar yaptı. El-Halil'deki Kiryat Arba yerleşiminden Haham Dov Lior ve Safad Din Okulu hahamlarından Eyal Yaqubovitch sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda Mescid-i Aksa baskınına ailelerinin katılmaları çağrıları yaptı.
Mescid-i Aksa’ya planlanan saldırıya önderlik edecek isimlerin listeleri de sosyal medyada yayınlandı. Yeni Şafak’ın Arap medyasından derlediği bilgilere göre fanatik Yahudileri yönlendirenler şöyle:
Haham Yisrael Ariel: Üçüncü Tapınak Enstitüsü'nün başkanı.
Haham Chaim Ozer: Migdal Tevrat Okulu Başkanı.
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Haham Menachem Makover: Tapınak için tanıtım videoları ve şarkılar yayınlayan Orano Beninou Örgütü’nün Başkanı.
Haham Hebron Shilo: Yeshivat Otniel Erkek Din Lisesi Başkanı.
Haham Itai Elitzur: Tapınak Enstitüsü ve Erz Hukuk Enstitüsü'nde araştırmacı.
Haham Eliyahu Weber: Mescid-i Aksa'da olduğu iddia edilen Tapınak Dağı Dini Okulu'nun başkanı.
Haham Elisha Wolfson: Hesedar Dini Okulu'nun Tapınak ve Hahamları üzerine kitapların yazarı.
Uri Ariel: Eski Tarım Bakanı.
Michael Ben Ari: Eski Knesset üyesi ve Aşırı sağcı Yahudi Gücü partisinin lideri.
Profesör Hillel Weiss: Bar-Ilan Üniversitesi'nden ve Tapınak için Yedi Millet Federasyonu'nun kurucusu.
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Yisrael Medad ve Yehuda Etzion: 1970'ler ve 1980'lerde Mescid-i Aksa’ya ilk baskınları yapan ve Kubbetüs Sahra'nın bombalanmasında yer aldılar.
"Filistin halkı, Siyonistlerin Kudüs'te kargaşa yaratmasına izin vermeyecek"
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Uluslararası Kudüs Günü dolayısıyla video konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada, Kudüs mücadelesinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların gölgesinde sonuna kadar devam edeceğini belirtti.
"Kudüs gerçek tehditlerle karşı karşıya"
Filistin halkının, Siyonistlerin Kudüs'te kargaşa yaratmasına ve Mescid-i Aksa'ya zorla girmesine izin vermeyeceğini ifade eden Heniyye, bazı Yahudi yerleşimci grupların Ramazan ayının 28. günü (10 Mayıs Pazartesi) Aksa'ya zorla girecekleri yönünde tehditlerde bulunduklarına dikkati çekerek, kutsal şehir Kudüs'ün gerçek tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.
İslam dünyasına destek çağrısı
Heniyye, Arap ve İslam dünyasına, Kudüs ve Aksa'ya destek verilmesi ve işgalcilere hayır denilmesi çağrısı yaparak, işgalcilerin planlarının gerçekleşmeyeceğini, Filistin halkının bu planları engelleme bilincine ve yeteneğine sahip olduğunu kaydetti.