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Dünya Fasın 13 adet Bayraktar TB2 satın almak için sipariş verdiği iddia edildi
ORTADOĞU

Fas'ın 13 adet Bayraktar TB2 satın almak için sipariş verdiği iddia edildi

Suriye, Libya ve Azerbaycan’da büyük başarılar elde eden ve adından sıkça söz ettiren Bayraktar TB2 SİHA'lar bir ülkenin daha dikkatini çekti. Fas'ın 13 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) sipariş ettiği iddia edildi.

Haber Merkezi Diğer
Fasın 13 adet Bayraktar TB2 satın almak için sipariş verdiği iddia edildi
Bayraktar TB2

Savunma sanayide yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar tüm dünyaya parmak ısırtıyor. Suriye, Libya ve Karabağ gibi çatışma bölgelerindeki başarısı birçok ülkenin ilgisini çeken ve ‘denge değiştirici’ bir unsur olarak öne çıkan Bayraktar TB2 SİHA, tüm dünyanın hem istediği, hem de çekindiği bir sistem hâline geldi. Son olarak Fas'ın da SİHA sipariş ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Kontrol istasyonları satın alacaklar

Fas medyası ve Fransa'ya yakınlığıyla bilinen Africa Intelligence'ın haberine göre; Fas, 13 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve yer kontrol istasyonları satın aldığı iddia edildi. Fas yönetiminin Batı Sahra'daki şiddetlenen Fas Silahlı Kuvvetleri ve Polisario Cephesi'ndeki arasındaki çatışmalardan ötürü Bayraktar TB2 SİHA'lardan sipariş ettiği de eklendi.

  • Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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Bayraktar TB2'nin özellikleri nelerdir?

Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisi olarak öne çıkıyor. Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşuyor. BAYKAR’ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretildi.

Göklerde 300 bin saat: Bayraktar TB2'den yeni rekor
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İzmir'deki orman yangınının çıkma anı İHA’larca böyle görüntülendi
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İzmir'deki orman yangınının çıkma anı İHA’larca böyle görüntülendi
İzmir'in Menderes ilçesinde, ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, bölgede sürekli olarak gözetleme yapan İnsansız Hava Araçları (İHA) yangının başladığı anları görüntüledi.


250 bin saatten fazla uçtu

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracı olarak biliniyor. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahip. 250 bin saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak görev yapıyor.

  • Şu anda 110 adet Bayraktar S/İHA Platformu envanterde ve Türkiye’ye hizmet etmeye devam ediyor. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 saat 3 dakika) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırdı. Bayraktar TB2, bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşıyor.

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