Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi

12:4322/10/2024, Salı
AA
Sonraki haber
İşgalciler yine Mescid-i Aksa'yı işgal etti.
İşgalciler yine Mescid-i Aksa'yı işgal etti.

Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yoğun polis koruması altında baskın düzenledi. Mescid-i Aksa'nın ve Eski Şehir'in kapılarında konuşlandırılan İsrail polisi, ibadet etmek isteyen Müslümanların girişini engelledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, "Sukot (Çardaklar) Bayramı" bahanesiyle üst üste üç gündür polis koruması altında Mescidi- Aksa'ya baskın yapan İsrailliler, Aksa'nın avlusunda Talmudik ayinler gerçekleştirdi.

Fanatik Yahudilerin güvenliğini sağlamak için sabah saatlerinden itibaren Eski Şehir, Mescid-i Aksa ve çevresine onlarca İsrail polisi konuşlandırıldı.
Mescid-i Aksa'nın ve Eski Şehir'in kapılarında konuşlandırılan İsrail polisi, ibadet etmek isteyen Müslümanların girişini engelledi.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

#Filistin
#Kudüs
#Mescid-i Aksa

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları başladı mı? Kredi kartı taksitlendirme hesaplaması nasıl yapılır?