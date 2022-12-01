Gambiya KKTC'yi tanıma yolunda: Bayrağımızı astık çok mutluyuz

Türkiye ve KKTC’nin ‘tanınma’ diplomasisi sonuçlarını vermeye başladı. Ankara’da temaslarda bulunan Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Joof daha sonra KKTC’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la birlikte iki ülke bayrakları önünde poz veren Joof, Tatar’ı resmi ziyaret için ülkesine davet etti. Ziyareti tanınma yolunda önemli bir adım olarak nitelendiren Tatar, “Bu bizim için çok sevindirici bir gelişme. Görüşme sırasında bayrağımızı da astık. Görüşmeye katkı sunan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

RESMİ KARŞILAMA YAPILDI

Önceki gün Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere bazı isimlerle görüşmeler gerçekleştiren Joof, dün de resmi ziyaret için rotayı KKTC’ye çevirdi. Ercan Havalimanı’nda karşılanan Joof, ardından Cumhurbaşkanlığı’na geçti. Burada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilen Joof, Tatar’la birlikte iki ülke bayrakları önünde poz verdi.

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PROTOKOLLE KARŞILARIZ

Ardından görüşmelere geçildi. Kabulde Özel Temsilci Ergün Olgun ile İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar da hazır bulundu. Joof, Cumhurbaşkanı Tatar’a kendisini kabul etmesinden dolayı teşekkürlerini sundu ve Gambiya’daki eğitime yaptığı katkıdan dolayı KKTC’ye gelmeyi ısrarla istediğini söyledi. Joof, ülkesine döndüğü zaman kendilerini kabulünden dolayı bir minnettarlık mektubu yazarak Cumhurbaşkanı Tatar’a göndereceklerini söyledi ve Cumhurbaşkanı Tatar’ı normal protokol ile karşılanmak üzere Gambiya’ya davet etti. Joof, Gambiya Devlet Başkanı’nın Tatar’ı kabul etmekten memnuniyet duyacağını söyledi. Sadece eğitim değil diğer birçok alanda KKTC ile Gambiya arasındaki iş birliğinin geliştirilebileceğini ifade eden Joof, buna yönelik bir anlaşma imzalamak istediklerini ancak öncesinde bir mutabakat belgesi hazırlayarak KKTC’li yetkililere göndermek ve bununla ilgili bir karşılık alma düşüncesinde olduklarını söyledi.

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BAŞKASININ NE DÜŞÜNDÜĞÜ ÖNEMLİ DEĞİL

Joof, fikir birliğine varılması halinde bir teknik heyetin KKTC’ye gelerek buradaki yetkililerle bir ön çalışma yapabileceğini belirtti. İnsan yetiştirmenin ve eğitimin zaman alan, çok önemli bir süreç olduğunu kaydeden Joof, sürdürülebilirlik ve kabul edilebilirlik çerçevesinde her iki ülkeye de yarar sağlayacak uluslararası ilişki kurmak istediklerini anlattı. Joof, BM’de olduğu gibi ortak çıkarlar doğrultusunda, başka çevrelerin ne düşündüğünü dikkate almadan “kazan- kazan” prensibi doğrultusunda iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirebileceklerini belirtti.

İLİŞKİLERİ GELİŞTİRELİM

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için eğitim dışında başka alanlardaki çalışmaların da önemli olduğunu belirterek KKTC'nin dünya ile bütünleşmek için verdiği haklı mücadeleye dikkati çekti. Eğitim ve dışişleri bakanlıklarının iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve güven oluşturmak için köprü görevi göreceğine inandığının altını çizen Tatar, KKTC'deki üniversitelerde 144 ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü, Gambiyalı öğrencilerin ülkesinde rahat edebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Bayrağımızı astık çok mutluyuz

İki ülke arasındaki görüşmelerin perde arkasını Yeni Şafak’a anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Gambiya bizimle ilişkileri geliştirmek istiyor. Özellikle eğitim alanında önemli çalışmalarımız var. Çok sayıda Gambiyalı öğrenci KKTC’de eğitim görüyor. Öğrencilerin KKTC’den çok memnun olduğunu ifade etti. ‘Başkaları ne düşünürse düşünsün bizi ilgilendirmez, biz sizinle ilişkileri geliştirmek istiyoruz’ dedi. Görüşme sırasında birtakım işbirliklerinden bahsetti. Bu bizim için çok sevindirici bir gelişme. Görüşme sırasında bayrağımızı da astık. Görüşmeye katkı sunan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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VERİLEN MESAJ ÇOK NET

Tatar, ayrıca Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Joof’un, “Başka ülkeler tanımayabilir ama bu demek değil ki, münferit farklı ülkeler tanımayacak” dediğini belirterek, “Aslında verilen mesaj da buydu. Gambiya Cumhurbaşkanı’nın bilgisi dâhilinde bu ziyaret gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde Gambiya’da birtakım toplantılar olacak” diye konuştu.

MEMNUNİYET VERİCİ GELİŞME

Gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti'nin gayretleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık daha görünür ve tanınır hale geliyor. Özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı’yla olan gelişmeler, Türk hükümetinin ortaya koyduğu vizyon çerçevesine devam ediyor” diye konuştu. Tatar’ın ardından Eğitim ve Dışişleri Bakanı ve YÖDAK yetkilileriyle görüşen Gambiyalı Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın resmi temaslar kapsamında Ercan Havalimanı’na iniş yapması dikkat çekti.