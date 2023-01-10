Gaza gelen başpiskopostan hezeyanlar: Cübbesini giyer giymez Türkiye düşmanlığını ilan etti

Türkiye'nin meşru haklarını savunmasına karşılık olarak Avrupa'nın kışkırtmasıyla Ege'de ve Akdeniz'de düşmanca bir tutum sergileyen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Ankara'yı hedef hezeyanlar gelmeye devam ediyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde geçen aralık ayında hayatını kaybeden Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos yerine geçen Başpiskopos Georgios, pazar günü düzenlenen törenle cübbesini giyip görevine başladı.

Lefkoşa'daki Rum Kilisesi Aziz Barnabas Katedrali'nde düzenlenen törene, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Demetriou ve kabine üyelerinin yanı sıra Yunanistan Başpiskoposu II. Yeronymos ile Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameus katıldı.

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Törende yaptığı skandal açıklamalarla Türkiye'yi hedef alan Georgios, Ankara'nın Kıbrıs'ta yürüttüğü politikalara Rum Kilisesi olarak seyirci kalmayacakları hezeyanını savurdu. Rumların hakkının tastamam verilene kadar da hiçbir anlaşmaya onay vermeyi düşünmediğini söyleyen Georgios, Türkiye'yi adada işgalci olmakla itham etti.

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