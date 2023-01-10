Dünya Gaza gelen başpiskopostan hezeyanlar Cübbesini giyer giymez Türkiye düşmanlığını ilan etti
AVRUPA

Gaza gelen başpiskopostan hezeyanlar: Cübbesini giyer giymez Türkiye düşmanlığını ilan etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde hayatını kaybeden Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu ikinci Hrisostomos yerine geçen Başpiskopos Georgios, cübbesini giyer giymez siyasi mesajlar verdi. Georgios, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades'ın da hazır bulunduğu kilisedeki törende Türkiye'yi hedef alan hezeyanlar savurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Gaza gelen başpiskopostan hezeyanlar: Cübbesini giyer giymez Türkiye düşmanlığını ilan etti
Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades (solda) - Başpiskopos Georgios (ortada)

Türkiye'nin meşru haklarını savunmasına karşılık olarak Avrupa'nın kışkırtmasıyla Ege'de ve Akdeniz'de düşmanca bir tutum sergileyen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Ankara'yı hedef hezeyanlar gelmeye devam ediyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde geçen aralık ayında hayatını kaybeden Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos yerine geçen Başpiskopos Georgios, pazar günü düzenlenen törenle cübbesini giyip görevine başladı.

Lefkoşa'daki Rum Kilisesi Aziz Barnabas Katedrali'nde düzenlenen törene, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Demetriou ve kabine üyelerinin yanı sıra Yunanistan Başpiskoposu II. Yeronymos ile Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameus katıldı.

CÜBBEYİ GİYER GİYMEZ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Törende yaptığı skandal açıklamalarla Türkiye'yi hedef alan Georgios, Ankara'nın Kıbrıs'ta yürüttüğü politikalara Rum Kilisesi olarak seyirci kalmayacakları hezeyanını savurdu. Rumların hakkının tastamam verilene kadar da hiçbir anlaşmaya onay vermeyi düşünmediğini söyleyen Georgios, Türkiye'yi adada işgalci olmakla itham etti.

Yunan Bakan'dan Türkiye mesajı: Her şeye karşı hazırlıklı olmalıyız
DÜNYA
Yunan Bakan'dan Türkiye mesajı: Her şeye karşı hazırlıklı olmalıyız

Yunan medyası harita yayınladı: Türkiye korkusu nedeniyle gizlenen sinsi plan yine devrede
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Egede adalar üzerinden Türkiyeyi kışkırtıcı hamlelere girişen Yunanistan gerilimi arttırmanın yollarını arıyor. Daha önce de gündeme gelen Atinanın karasularını 12 mile çıkarma niyeti ile ilgili, Yunan basınında dikkat çeken bir haber yer aldı.
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İki ülke arasındaki gelişmeleri yakından takip eden Yunan gazetesi Ta Neada ana gündem maddesi Girit karasularının 12 mile çıkarılma planı vardı.
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Haberde yer alan bir harita ile Türkiye çekincelerinden dolayı aylardır gündeme getirilmeyen Giritin karasularını 12 mile çıkarma planının yine devrede olduğu belirtildi.
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YENİDEN GÜNDEMDEGazeteye göre, Dışişleri Bakanı Dendiasın çok öncesinden elinde olan, ancak Türkiyenin tepkisinden çekinilmesi nedeniyle bir türlü gündeme getirmediği plan raftan indirildi.
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İddiaya göre Atina yönetim, Giritin daha önce de bahsedildiği gibi güneyini ve ayrıca da batısını 12 mile çıkarmak niyetinde.
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Bir haritanın da olduğu haberde skandal ifadelere yer verilerek karasuların uzatılmasına Türkiyenin verdiği tepkide haksız olduğu savunuldu.
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Haberin devamında Türkiyenin Mavi Vatan politikası için Libya ile ilişkilerini geliştirdiğinden ve Yunanistanın zayıflıklarından yararlandığından bahsedildi.
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Yunanistanın adalardaki karasularını 12 mile çıkarma girişimi ilk olmayacak. Daha önce de dillendirilen bu tutum Türkiye tarafından sert bir karşılık görmüş iki ülke adeta savaşın eşiğine gelmişti.
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Haberde ayrıca her ne kadar Libyanın Türkiyeye yeşil ışık yaksa da ABD hükümetinin Yunanistanın girişimlerini desteklediğinden de bahsedildi.
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TÜRKİYEYE SUÇLAMAÖte yandan CNN Yunanistan ise Türk savaş uçaklarının yanı sıra insansız hava araçlarının da Yunan hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü.Türk dronelarından birinin Girit Adasının hemen kuzeyinde yer alan Martı Adasının (Glaros Adası) üstünde uçtuğu savunuldu. Söz konusu adacık, aslında bir kayalık ve üstünde kimse yaşamıyor. Martı Adası semalarındaki Türk dronenunun engellendiğini yazan televizyon, F-16 jetlerinin ise İzmir Karaburunun karşısında yer alan Koyun ve Pasas adalarının üstünde seyrettiğini iddia etti.
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Skai televizyonu aynı haberi Gözdağı sürüyor başlığıyla internet sayfasına taşırken, Kathimerini Hava sahası ihlalleri droneların kullanılmasıyla devam ediyor dedi.
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ANKA ANINDA HABER OLDUKathimerini gazetesi, ANKA ve KIZILELMA: Türk savunma sanayiinden yeni dronelar başlıklı bir haberi de ilk sayfasından yayınladı. Kızılelmanın ilk testlerinin kısa süre önce yapıldığını hatırlatan gazete, söz konusu testleri ANKA-3 MIUSun tanıtımının izlediğini yazdı.
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TAI tarafından üretilecek ANKA-3 MIUSun ilk test uçuşunun ise gelecek yıl yapılmasının beklendiğini bildiren Kathimerini, Kızılelmayı üreten şirketin ise uluslararası üne sahip Bayraktar TB2 ile aynı olduğuna dikkat çekti.
Yunan medyası harita yayınladı: Türkiye korkusu nedeniyle gizlenen sinsi plan yine devrede
Batı ülkelerinden aldığı destek ile Türkiye'yi Ege'de çatışmaya zorlayan Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma iddiaları yeniden gündeme geldi. Daha önce de dillendirilen ancak Ankara'nın sert ve caydırıcı tepkisi nedeniyle rafa kaldırılan sinsi plan ile ilgili Yunan medyasında dikkat çeken bir harita yayınlandı. Öte yandan Yunan medyasında Türkiye ile olan gerilimi daha da tırmandıracak provokatif haberlere de yer verilmeye devam ediliyor.
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