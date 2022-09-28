Dünya Gazzede Yahudilerin İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksaya baskınlar düzenlemesi protesto edildi
ORTADOĞU

Gazze'de Yahudilerin İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlemesi protesto edildi

Gazze Şeridi'nde, Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar protesto edildi. Hamas'ın öğrenci kolu "İslami Blok" tarafından düzenlenen gösteride, Mescid-i Aksa'daki baskınları kınayan pankartlar açıldı.

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Haber Merkezi AA
Gazzede Yahudilerin İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksaya baskınlar düzenlemesi protesto edildi
Arşiv.

İslami Blok Basın Merkezi Müdürü Ahmed Hamed, yaptığı açıklamada, Gazze'deki üniversite öğrencilerinin Aksa'yı ve Kudüs'ü desteklemek için gösteri gerçekleştirdiğini belirtti.

"Aksa'ya yönelik tüm baskınları ve tüm uygulamaları reddediyoruz. Kudüs hakkında taviz verilemeyecek bir Filistin sabitesidir." ifadelerini kullanan Hamed, Kudüs sakinlerini baskınları engellemek için Aksa'da toplanmaya ve nöbet tutmaya çağırdı.

Yahudi yerleşimcilerden Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" münasebetiyle 26 Eylül'den bu yana Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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Gazze'nin çocukları: Minicik hayatlar yerle bir oluyor
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rgüt, 2018 yılında gerçekleştirdiği benzer araştırmanın ardından Gazze’de 488 çocuk ve 168 ebeveyn ve bakıcıyla görüştüğünü açıkladı.
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Gazze'nin çocukları: Minicik hayatlar yerle bir oluyor
İşgalci İsrail'in zulmü bitmiyor. Gazze'de senelerdir zulüm altında olan çocukların hayatı gözler önünde kayboluyor. Yapılan araştırmalara göre çocukların yüzde 80'inin baskı ve şiddetten dolayı depresyona girdiği ve yarsının ise intiharı düşündüğü ortaya çıktı. Dünya olan bitene gözlerini kapatmış durumda. Minicik hayatlar yerle bir oluyor.
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