Gazze'de Yahudilerin İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlemesi protesto edildi

İslami Blok Basın Merkezi Müdürü Ahmed Hamed, yaptığı açıklamada, Gazze'deki üniversite öğrencilerinin Aksa'yı ve Kudüs'ü desteklemek için gösteri gerçekleştirdiğini belirtti.

"Aksa'ya yönelik tüm baskınları ve tüm uygulamaları reddediyoruz. Kudüs hakkında taviz verilemeyecek bir Filistin sabitesidir." ifadelerini kullanan Hamed, Kudüs sakinlerini baskınları engellemek için Aksa'da toplanmaya ve nöbet tutmaya çağırdı.

Yahudi yerleşimcilerden Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" münasebetiyle 26 Eylül'den bu yana Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

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Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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