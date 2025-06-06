Hamas'a karşı İsrailli DEAŞ

Terör devleti İsrail Gazze'deki soykırımda DEAŞ terör örgütünü sahaya sürdü. İsrail eski Savunma Bakanı ve Evimiz İsrail lideri Avigdor Lieberman, resmi yayın kuruluşu KAN’a verdiği röportajda, İsrail'in Gazze'de kendisiyle iş birliği yapan ve Hamas'a karşı faaliyet gösteren DEAŞ bağlantılı grupları silahlandırdığını iddia etti. Silahlandırma emrinin doğrudan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından verildiğini ve iç istihbarat teşkilatının (Şin-Bet) bilgisi dahilinde yapıldığını belirten Lieberman, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin bu konuda bir karar almadığını ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in de bilgilendirilmediğini öne sürdü.





SİLAH VERİYOR

Geçtiğimiz hafta başında Gazze’de Yaser Ebu Şebab isimli kişinin liderliğindeki silahlı bir grup, İsrail ordusunun Refah'ta işgal ederek "güvenli bölge" ilan ettiği bir alanın kontrolünün kendilerinde olduğunu belirten bir video yayınlamıştı. Şebab, Refah'ın Mısır sınırına yakın bir noktasındaki bölgede kendileri tarafından insani yardım dağıtımı yapılacağını söyleyerek Filistinlileri bu bölgeye gelmeye davet etmişti. Filistin basınına göre, geçmişte organize suç örgütü liderliği yapan Ebu Şebab, İsrail ordusuyla iş birliği halinde hareket ediyor. Lieberman, söz konusu çetelerin DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğunu belirterek, İsrail hükümetinin bu çetelere verdiği silahların gelecekte İsrail’e çevrilmesinin garantisi olmadığı uyarısını yaptı.





ÖNCE OFİSİ DOĞRULADI SONRA İTİRAF ETTİ

Lieberman’ın açıklamalarına cevap veren İsrail Başbakanlık Ofisi, "İsrail, güvenlik kurumlarının tüm yöneticilerinin tavsiyesi üzerine, Hamas'ı çeşitli ve farklı yollarla yenmek için çalışıyor" cümleleriyle iddiayı doğruladı. Netanyahu ise X'ten yaptığı açıklamada İsrailli güvenlik yetkililerinin tavsiyesi üzerine Gazze'de "Hamas'a karşı olan aşiretleri" harekete geçirdiklerini belirterek, "Bunun nesi yanlış? Bu iyi bir şey. İsrail askerlerinin hayatını kurtarıyor" dedi.





HEM GAZZE'DEN HEM TEL AVİV'DEN TEPKİ

Terör devletinin bu siyaseti tepki çekti. Hamas, Tel Aviv yönetiminin DEAŞ bağlantılı milisleri silahlandırdığı iddialarının, Gazze Şeridi'nde "kaos çıkardığını, açlık ve yardım hırsızlığı yaptığını" ortaya koyduğunu belirtti.

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid de Netanyahu'nun Gazze'de "gelişigüzel bir şekilde DEAŞ bağlantılı örgütlere silah vermeye başladığını" belirterek bunun felakete yol açacağını vurguladı. Muhalif siyasetçi Yair Golan da Netanyahu'nun "İsrail halkının güvenliğini tahtında bir gün daha geçirmek için sattığını" belirtti.





BÖLGEYİ TERÖRİZE EDECEK

İsrail, bütün katliamlara rağmen hedefine ulaşamamasının DEAŞ'ı silahlandırarak bölgeyi terörize etmeyi de amaçladığı ifade ediliyor. Netanyahu, Gazze’ye yönelik saldırıların başlamasından beri Mısır ve Ürdün’den Gazze’ye silah kaçırıldığını iddia ederek katliamlarını meşrulaştırmaya çalışmıştı. Bu iddiayla Mısır-Gazze sınırındaki Philadelpi Koridoru’nu işgal eden İsrail ordusu, bu işgali Sina Yarımadası’ndan silah kaçırıldığı gerekçesiyle sürdürüyor. İsrail ordusu, Ürdün sınırında ise yine Batı Şeria’ya silah sokulduğu iddiasıyla Kral Hüseyin Köprüsü’nü kapatmış ve sınıra duvar örme çalışmalarını başlatmıştı. İsrail, Gazze’de kendisiyle birlikte hareket eden DEAŞ bağlantılı çeteleri silahlandırarak Mısır ve Ürdün’ü suçladığı faaliyetleri kendisi yapıyor.



