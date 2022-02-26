​Harkov’da sivil direniş

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait 516 zırhlı araç, 7 helikopter, 10 uçak, 2 bin 800’den fazla asker ve yaklaşık 80 tank ile 20 seyir füzesini etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Rus ordusunun şiddetli saldırıları altında bulunan Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti Harkov’da silahlanan siviller, olası bir Rus işgaline karşı direniş kararı aldı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov’un, eli silah tutan her vatandaşa ülkesini savunma çağrısı yapmasının ardından Harkov halkı, Rus ordusuna karşı milis direnişi başlattı.

Ukrayna ordusu, şehrin birçok bölgesinde Rusya’nın muhtemel saldırılarına hazırlık yaparken, Harkov sakini çok sayıda gencin, kente giden kilit yollar üzerinde konuşlandığı görüldü. Bir buçuk milyon nüfusa sahip şehir, yoğun bombardımanın ardından insanların sığınaklara çekilmesiyle adeta hayalet kente dönmüştü.

Öte yandan ABD savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya’nın Ukrayna’yı ele geçirmesi durumunda, Ukraynalı direniş güçlerine eğitim vermek için ABD’nin çeşitli yollar aradığını söyledi. Daha önce İngiltere de, Ukrayna’nın Rusya için yeni bir Afganistan’a dönüşebileceği uyarısında bulunarak, milis direnişe destek vermişti.

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