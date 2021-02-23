Dünya Hindistan Türkiyenin desteğiyle donanma gemisi inşa edecek
ASYA

Hindistan Türkiye'nin desteğiyle donanma gemisi inşa edecek

Savunma sanayinde dünyaya parmak ısırtan Türkiye, farklı ülkelere yardımlarını esirgemiyor. Son olarak Güney Asya ülkelerinden Hindistan'a teknoloji ihracatı yapacak. Devlet şirketi Hindustan Tersanesi, Türkiye'den teknoloji transferiyle donanma gemisi inşa etmeye hazırlanıyor. Projenin 1.5 ila 2 milyar dolar arasında bir tutara sahip olacağı tahmin edilirken, teknoloji transferi İstanbul Tuzla'daki Anadolu Tersanesi'nden yapılacak.

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Hindistanlı devlet şirketi Hindustan Tersanesi, Türkiye'den teknoloji transferiyle donanma gemisi inşa etmeye hazırlanıyor. Asya ülkesinin Visakhapatnam şehrinde yer alan tersane, Hindistan donanmasından 5 adet gemi üretimi için sipariş bekliyor. Hindustan Times gazetesinin konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, gemilerin inşasında Türkiye'den teknoloji transferi gerçekleştirilecek.

  • Projenin 1.5 ila 2 milyar dolar arasında bir tutara sahip olacağı tahmin ediliyor. Teknoloji transferi, İstanbul Tuzla'daki Anadolu Tersanesi'nden yapılacak.

Gemiler 12 ayda teslim edilecek

Hindistan'daki tersane, ilk filo destek gemisini 4 yıl içinde teslim etmeyi hedefliyor. Diğer gemilerin ise 10 ila 12 ay arasında bir sürede teslim edilmesi bekleniyor. 230 metre uzunluğunda olacak gemiler, savaş gemileri için yakıt ve diğer malzemeleri taşıyacak.

Proje ekime kadar tamam

Bir yetkilinin konuya ilişkin "Türk konsorsiyumu ile anlaşma, Hindustan Tersanesi'nin Hindistan Donanması'ndan sipariş almasının ardından başlayacak. Her şey yolunda gider ise bu, Ekim 2021'e kadar gerçekleşebilir. Projeye birkaç Hint tedarikçi de dahil olacak." dedi. Konuyla ilgili başka bir kaynağın "Türkiye’nin tersaneleri uzun süredir dolu. Teknoloji transferi ve tüm gemilerin Hindistan’da yapılmasıyla kaybedilecek bir şey yok. Türk mühendisler projeye yardım etmek için Hindistan'a gelecekler." ifadeleri aktarıldı.

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"Türkiye çok gelişmiş bir savunma sanayisine sahip"

Uluslararası güvenlik alanında çalışmalar yapan Sameer Patil'in görüşlerine de yer veren gazete, Patil'in, "Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki Türkiye, tüm ülkelerle ticari ilişkiler kurmaya odaklandı. Bu pragmatizm, Hindistan ile iş birliği çabalarında da görülüyor. Hindistan deniz yeteneklerini geliştirmek istiyor ve Türkiye çok gelişmiş bir savunma sanayisine sahip." dediğini belirtti.

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Türk zırhlısı Macaristan'da: İlk teslimat yapıldı
FOTOĞRAF 8
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Macaristan Savunma Bakanı Tibor ​Benkö ve Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol, Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın'ın Macar güvenlik güçlerine teslim töreninde konuştu. Bugün 10 Ejder Yalçın'ın teslimatının tamamlandığını, kısa süre içinde 40 zırhlının daha ülkeye ulaşacağını belirten Benkö, Nurol Makina ile ortak üretim de yapacaklarını kaydetti.
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Aykol ise Ejder Yalçın'ın en modern teknolojiyle üretildiğini, 4x4 kategorisinde en güvenilir araç olarak görüldüğünü ve dünyanın birçok bölgesinde görev yaptığını belirtti. Macaristan'ın Ejder Yalçın'ın ihracatının yapıldığı ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olduğuna dikkat çeken Aykol, Nurol Makina'nın Macaristan'da şirket kurmaya ve yatırım yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
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Ejder Yalçın, meskun mahal ve kırsal alanlar dahil, her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip araç, harekat sahasında kendini kanıtlamış özgün bir platform olarak görev yapıyor.
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Ejder Yalçın, sınır gözetleme ve güvenlik aracı, keşif aracı, taktik füze taşımafırlatma aracı, komuta-kontrol aracı, hava savunma aracı, muharebe aracı, personel taşıyıcı araç, KBRN keşif aracı, mayınel yapımı patlayıcı tespit-imha aracı ve zırhlı ambulans gibi kullanıcının değişik harekat ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunuyor.
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Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve özgün araç kontrol yazılımı sayesinde farklı versiyonlarda konfigüre edilebilen araç, bu sayede çeşitli uygulamalara yönelik olarak özelleştirilebiliyor.
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Macaristan, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Ejder Yalçın'ı tercih eden dünyadaki 6'ncı, AB'deki ilk ülke olmuştu.
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Türk zırhlısı Macaristan'da: İlk teslimat yapıldı
Macaristan'a 10 Ejder Yalçın 4x4 zırhlı muharebe aracının teslimatı yapıldı. Kısa süre içinde 40 zırhlı araç daha teslim edilecek.


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