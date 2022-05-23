Hindistan’da İslâm düşmanlığı: Adın Muhammed mi?

Hindistan’da İslâm’a ve Müslümanlara yönelik düşmanlık, histeri halini aldı. Camilere ve kutsal mekânlara düzenlenen sürekli saldırıların ardından, Madya Pradeş eyaletinde gerçekleşen bir olay, çılgınlığın boyutlarını gözler önüne serdi. Zihinsel engelli Bhanwarlal Jain adlı 65 yaşındaki bir adam, Manasa kentinin Neemuch bölgesinde kendisini Müslüman zanneden bir kişi tarafından tartaklandı.

Jain’in Müslüman olduğundan “şüphelenen” Dinesh Kushwaha’nın ona defalarca “Adın Muhammed mi?” diye sorduğu ve cevap beklerken muhatabını darp ettiği anlar cep telefonu kaydına alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

İKTİDAR PARTİSİNDEN

Olaydaki bir diğer skandal nokta, zihinsel engelli yaşlı adamı döverek öldüren Dinesh Kushwaha’nın Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) üyesi olması. Bhanwarlal Jain’in cesedinin Manasa’daki bir polis karakolu yakınlarında bulunmasının ardından, katilin güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi. İslâm düşmanlığını kasten körükleyen Başbakan Modi ve diğer yetkililer ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Hindistan’daki muhalefet partileri, iktidarın suskunluğunu eleştiren sosyal medya paylaşımları yaptı.

İLK VAKA DEĞİL

Hindistan’da yaklaşık iki yıl önce 24 yaşındaki Tebriz Ensari adlı bir Müslüman, Jharkhand eyaletinde dövülerek öldürülmüştü. Ensari’nin Hindu tanrılarına övgüler düzmeye zorlandığı, bunu yapmadığı için de tartaklandığı ortaya çıkmıştı. Ülkede ayrıca cami imamlarına ve Müslüman din görevlilerine yönelik saldırılar da rutin halini almış durumda. Özellikle Müslümanların azınlık konumunda yaşadığı uzak eyaletlerde, söz konusu vakalar günden güne artıyor.

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NARENDRA MODİ’NİN DİN SİYASETİ

En az 200 milyon Müslümanın yaşadığı Hindistan’da, ırkçı Başbakan Narendra Modi, katı İslam karşıtı çizgisiyle dikkatleri çekiyor. Ülkede tansiyon giderek yükselmesine rağmen istifini bozmayan Modi, yine de bazı Müslüman gruplarla irtibatı sıkı tutmayı ihmal etmiyor. Bunların başında, Şii-İsmaili Davudi Bohra Cemaati geliyor. Merkezleri Hindistan’ın Gücerat eyaletinde bulunan cemaat, aynı zamanda ABD ve İsrail’le de son derece yakın ilişkilere sahip. Davudi Bohra Cemaati, kendilerini, tarihteki ünlü Fatımi İmparatorluğu’nun günümüzdeki temsilcileri kabul ediyor. Davudi Bohra mensupları, Hindistan Müslümanlarının genelini “sapkın” ve “aşırıcı” olarak değerlendiriyor.

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