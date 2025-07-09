Hindistan'da köprü çöktü: 9 ölü

Köprü, Vadodara ve Anand bölgelerini birbirine bağlıyor.
Hindistan'ın Gucerat eyaletindeki bir köprünün çökmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Vadodara ve Anand bölgelerini birbirine bağlayan 900 metre uzunluğundaki köprünün iki ayağı arasındaki bölüm çöktü.
Yetkililer, olay anında köprüden geçen 2 kamyon ve 2 kamyonetin nehre düştüğünü açıkladı.
Olayda 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.
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