Hindistan'da askeri jet düştü

Yetkililer, Churu bölgesindeki Banoda köyü yakınlarında Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir jetin düştüğünü ve olay yerinde ceset parçaları bulunması nedeniyle jetteki pilotların hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti.

Kazada, bölgedeki 2 sivilin yaralandığına ilişkin raporlar olduğu aktarılırken, yetkililer ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı ve detayların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.