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Hindistan'da askeri jet düştü

Hindistan'da askeri jet düştü

12:409/07/2025, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Hindistan’ın Racastan eyaletinde bir askeri jet düştü. Yerel kaynaklar, kazada jetin tamamen alev aldığı ve içindeki pilotların yaşamını yitirmiş olabileceğini duyurdu.

Hint basınındaki haberlere göre, yetkililer, Racastan'ın Churu bölgesinde yerel saatle 13.30 sularında uçak kazası meydana geldiğini açıkladı.

Yetkililer, Churu bölgesindeki Banoda köyü yakınlarında Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir jetin düştüğünü ve olay yerinde ceset parçaları bulunması nedeniyle jetteki pilotların hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti.

Kazada, bölgedeki 2 sivilin yaralandığına ilişkin raporlar olduğu aktarılırken, yetkililer ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı ve detayların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.



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