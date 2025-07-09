ABD Kuzey Koreli hacker Hyok'a siber saldırı yaptığı gerekçesiyle yaptırım kararı aldı

Açıklamada, Kuzey Kore'nin söz konusu bilgi teknoloji çalışanlarının "genellikle ABD vatandaşlarının kimliklerini çalarak, habersiz bir şekilde yabancı firmalarda sahte olarak istihdam ettiği" belirtilirken, "Kuzey Kore yönetimi, bu çalışanların elde ettiği gelirleri, yasa dışı kitle imha silahları ve balistik füze programlarını desteklemek için kullanmaktadır." ifadelerine yer verildi.