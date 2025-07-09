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ABD Kuzey Koreli hacker Hyok'a siber saldırı yaptığı gerekçesiyle yaptırım kararı aldı

ABD Kuzey Koreli hacker Hyok'a siber saldırı yaptığı gerekçesiyle yaptırım kararı aldı

08:109/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
AA
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Açıklamada, Kuzey Koreli Song'un ABD Hazine Bakanlığı'na yönelik bir "hackleme girişimiyle de" bağlantılı olduğu ve "kötü niyetli siber faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle yaptırım uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, Kuzey Koreli Song'un ABD Hazine Bakanlığı'na yönelik bir "hackleme girişimiyle de" bağlantılı olduğu ve "kötü niyetli siber faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle yaptırım uygulandığı belirtildi.

ABD, Kuzey Kore merkezli hacker grubu "Andariel" ile bağlantılı olduğunu belirttiği Song Kum Hyok'a, "kötü niyetli siber faaliyetlerde" bulunduğu gerekçesiyle yaptırım uyguladığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada,
Kuzey Koreli Song'un ABD Hazine Bakanlığı'na yönelik bir "hackleme girişimiyle de" bağlantılı olduğu ve "kötü niyetli siber faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle yaptırım uygulandığı belirtildi.
Song ile birlikte iki Kuzey Koreli kuruluşun yanı sıra Rusya merkezli olduğu belirtilen iki kuruluşa da
"Kuzey Kore hükümeti için gelir elde etmek amacıyla uluslararası alanda bilgi teknolojileri çalışanları görevlendirdikleri"
gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı alındığı kaydedildi.
  • Açıklamada, Kuzey Kore'nin söz konusu bilgi teknoloji çalışanlarının "genellikle ABD vatandaşlarının kimliklerini çalarak, habersiz bir şekilde yabancı firmalarda sahte olarak istihdam ettiği" belirtilirken, "Kuzey Kore yönetimi, bu çalışanların elde ettiği gelirleri, yasa dışı kitle imha silahları ve balistik füze programlarını desteklemek için kullanmaktadır." ifadelerine yer verildi.



#Kuzey Kore
#Song Kum Hyok
#Andariel
#Hackleme
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