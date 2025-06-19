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Kuzey Kore: İsrail Orta Doğu’da kanser gibi yayılan bir tehdit

Kuzey Kore: İsrail Orta Doğu’da kanser gibi yayılan bir tehdit

12:1019/06/2025, Perşembe
AA
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Kim Jong-Un yönetimi İsrail'e karşı İran'a desteğini ilan etti.
Kim Jong-Un yönetimi İsrail'e karşı İran'a desteğini ilan etti.

Kuzey Kore, İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırılarına sert tepki göstererek, Tel Aviv yönetimini “Orta Doğu’da kanser gibi yayılan bir tehdit” olarak tanımladı.

Ortadoğu’da tansiyon zirveye çıktı.


Terör devleti İsrail’in provokatif saldırılarının ardından İran’ın karşılık vermesiyle başlayan çatışmalar, yedinci gününde de şiddetini artırarak sürüyor.


İki bölgenin de ağır hasar aldığı saldırılar sonrası İran'a desteğini açıklayan Kuzey Kore, İsrail’in hava saldırılarını sert sözlerle kınadı.


"Kansere dönüşmüş varlık"


Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) aracılığıyla yayımlanan açıklamada, İsrail’i “Orta Doğu’daki barış için kansere dönüşmüş bir varlık” ve “küresel barış ve güvenliği yıkmanın baş sorumlusu” olarak niteledi.


"Kabul edilemez bir insanlık suçu"


Açıklamada, İsrail'in
“uluslararası hukuku ve BM Şartı’nın temel ilkelerini açıkça ihlal eden, sivil halka yönelik pervasız askeri saldırılarının kabul edilemez bir insanlık suçu”
olduğu vurgulandı.

Kuzey Kore, bu saldırıları “egemen bir devletin toprak bütünlüğüne yönelik ürkütücü bir saldırı” olarak tanımladı ve saldırıyı “şiddetle kınadığını” belirtti.


"Savaş ateşini körükleyen ABD'yi dikkatle izleyin"


Pyongyang yönetimi, ABD ve Batılı müttefiklerini de eleştirirken, Washington’a doğrudan atıfta bulunmaktan kaçınarak sadece “destekçi ve himayeci” ifadesini kullandı.


Uluslararası topluma ise, “İran’ın meşru egemenlik hakkını ve savunma hakkını hedef alan, savaş ateşini körükleyen ABD ve Batılı güçleri dikkatle izlemesi” çağrısında bulundu.


İlk resmi tepki


Açıklamada, İsrail’in geçmişte dört Orta Doğu savaşı ve onlarca askeri operasyonla topraklarını sürekli genişlettiği, Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve bölgedeki diğer ülkelerde sivilleri katlettiği ve ağır bir insani krize yol açtığına dikkat çekildi.


Kuzey Kore,
“Orta Doğu’da yeni bir savaşı başlatan Siyonist güçler ve onları destekleyen arka plandaki güçler, uluslararası barış ve güvenliği tahrip etmekten tamamen sorumlu tutulacaktır.”
ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore, İran ve Suriye’yi Orta Doğu’daki kriz dönemlerinde sürekli destekliyor ve İsrail’i, ABD’nin önemli bir müttefiki olarak düzenli şekilde eleştiriyor. Bu açıklama, İsrail’in İran’a yönelik saldırısına yönelik ilk resmi tepki olarak kayıtlara geçti.




#Kuzey Kore
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