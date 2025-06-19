Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Güney Kore: Kuzey Kore, Sarı Deniz'e çok namlulu roketatarlarla 10'dan fazla füze fırlattı

Güney Kore: Kuzey Kore, Sarı Deniz'e çok namlulu roketatarlarla 10'dan fazla füze fırlattı

14:4219/06/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e çok namlulu roketatarlarla 10'dan fazla füze fırlattığını açıkladı.

Yonhap ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore roketatarlarla ateş açtı.

Kuzey Kore, başkent Pyongyang yakınındaki Sunan bölgesinden çok namlulu roketatarlar kullanarak Sarı Deniz yönüne 10'dan fazla füze fırlattı.

Füzelerin tipi, irtifası ve menziline ilişkin bilgi verilmedi.

Chosun gazetesinin haberinde Kuzey Kore'nin, 240 milimetrelik roketatar lançerleri kullandığının ve balistik füze fırlatmadığının tahmin edildiği belirtildi.

Bu, Lee Jae Myung'un 4 Haziran'da Güney Kore Devlet Başkanlığını üstlenmesi sonrası Pyongyang yönetiminin ilk füze denemesi olarak kayıtlara geçti.

Füze denemelerinin, Güney Kore'nin, dün ABD ve Japonya ile "Kuzey Kore tehdidine karşı üçlü güvenlik işbirliği" amacıyla ortak hava tatbikatı düzenlemesi sonrası yapılması dikkati çekti. Güney Kore'nin güneyindeki Jeju Adası yakınlarında dün düzenlenen tatbikatta Güney Kore'ye ait iki F-15K, ABD'ye ait altı F-16 ve Japonya'ya ait iki F-2 savaş uçağı kullanılmıştı.



#Kuzey Kore
#Güney Kore
#dünya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şanlıurfa TOKİ AFAD kurası çekiliş sonuçları isim listesi