Güney Kore: Kuzey Kore, Sarı Deniz'e çok namlulu roketatarlarla 10'dan fazla füze fırlattı

Füze denemelerinin, Güney Kore'nin, dün ABD ve Japonya ile "Kuzey Kore tehdidine karşı üçlü güvenlik işbirliği" amacıyla ortak hava tatbikatı düzenlemesi sonrası yapılması dikkati çekti. Güney Kore'nin güneyindeki Jeju Adası yakınlarında dün düzenlenen tatbikatta Güney Kore'ye ait iki F-15K, ABD'ye ait altı F-16 ve Japonya'ya ait iki F-2 savaş uçağı kullanılmıştı.