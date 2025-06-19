Kuzey Kore'nin ölüm fabrikası: Dev silah üssü kuruluyor

Uydu veri şirketi Planet Labs tarafından elde edilen görüntülerin analizine göre, Kuzey Kore, ülkenin en büyük askeri üretim tesisi olması beklenen yeni bir fabrika inşasına başladı.





Yeni tesisin, lider Kim Jong Un’un kısa süre önce modernizasyonunu övdüğü yakınlardaki silah üretim fabrikasını gölgede bırakacağı öngörülüyor.





YENİ FABRİKA İÇİN BİNALAR YIKILDI

Kuzey Kore odaklı haber sitesi NK News’ün incelediği uydu görüntüleri, yeni inşaata hazırlık kapsamında çok sayıda yapının yıkıldığını ortaya koydu.





Kim Jong Un’un Pyongyang’ın yaklaşık 130 kilometre kuzeydoğusundaki Jagang Eyaleti’ne bağlı Huichon kentinde yer alan mevcut tesise yaptığı son ziyarette sunulan 3 boyutlu çizime göre, yeni fabrikanın taban alanı mevcut tesisin en az iki katı büyüklüğünde olacak.





25 DÖNÜM ALAN KAPLAYABİLİR

Planlanan kompleks çizimlerdeki ölçeğe ulaşırsa, yaklaşık 12 ila 25 dönümlük bir alanı kaplayacak.





Ancak bu alanın açılması için çevredeki dağ yamaçlarının düzleştirilmesi ve birçok büyük yapının yıkılması gerekecek.





KUZEY KORE DESTEĞİNİN FATURASI

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin Rusya’ya sağladığı askeri desteğin karşılığında teknik yardım, üretim parçaları ve mühendislik desteği aldığına inanıyor.





Kuzey Kore, önceki sosyalist devletlerde olduğu gibi, büyük ölçüde silah üretimine dayanan ve resmi olmayan bir "ikinci ekonomi" sürdürüyor.





KUZEY KORE EKONOMİSİ VE SAVUNMA SANAYİ

Kim Jong Un’un büyükbabası ve ülkenin kurucusu Kim Il Sung, ekonomik kalkınma ile savunma sanayisini birleştiren ikili bir strateji izlemişti. Bu yaklaşım, resmi olmayan askeri ekonominin temelini oluşturdu.



