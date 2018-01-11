DünyaHollandada Türklere tehdit mektubu
AVRUPA

Hollanda'da Türklere tehdit mektubu

Hollanda'nın Zaandam kentinde Türk ailelerin evine İslamofobik ifadeler içeren tehdit mektubu bırakıldı. Hollanda'da 16 Nisan referandumu öncesinde de Türklere yönelik ciddi bir algı operasyonu yapılmış, sözlü ve fiili saldırılar gerçekleştirilmişti.

Haber MerkeziAA
Arşiv
Arşiv

Hollanda'nın Zaandam kentindeki Türk ailelerin evine İslamofobik ifadeler içeren tehdit mektubu bırakıldığı bildirildi.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, komşu iki Türk ailenin evinin giriş kapısında, Müslümanlara hakaret içeren bir not ile gamalı haç bulundu.

Kırmızı boya ile karalanmış giriş kapısının önünde bulunan notta, "Eğer bir daha camiye giderseniz sonunuz gelir" ve "Kanser Müslüman geber" ifadeleri yer aldı.

Bölge polisi sözcüsü Wendy Boudewijn, aile tarafından yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını fakat söz konusu saldırıyı kimin yaptığına dair henüz bilgi olmadığını kaydetti.

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