İran'dan PKK'ya 50 İHA: Mesele Türkiye olunca ABD'yle dostlar

İsrail meselesinde ABD ile karşı karşıya gelen İran, Suriye ve Irak’ta ise ABD ile iş tutuyor. Ürdün, Irak ve Suriye’deki ABD üslerini vuran İran, İsrail ile yaşadığı gerilimden sonra ABD tarafından düşman ilan edildi. Geçtiğimiz günlerde İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, muhtemel İran saldırısına karşı İsrail’de bir araya gelmişti. Hatzor Hava Üssü'ndeki görüşmenin ardından İsrailli Bakan Gallant, ABD’li komutanı “İsrail'in gerçek dostu” olarak nitelendirmişti. Gallant, “Düşmanlarımız, İsrail ile ABD'yi birbirinden ayırabileceklerini sanıyorlar. Ancak gerçek tam tersi, onlar bizi bir araya getiriyor ve bağlarımızı güçlendiriyorlar. Dayanışma içinde hareket ediyoruz” açıklamasını yapmıştı.





KENDİ TOPRAKLARINDA BESLİYOR

Tel Aviv’de düşman olan İran, ABD beslemesi terör örgütü PKK ile Irak’ta iş birliği içinde. Bu konuyu daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da TBMM kürsüsünden “İran sınırı boyunca silahlı örgüt kampları ve İran içinde PKK uzantıları bulunuyor” sözleriyle gündeme taşımıştı. İran içindeki PKK’lı sayısının 200-400 civarında olduğu, Tahran’ın Karabağ Savaşı’nda bu teröristlerin Ermenistan’a geçişine imkan sağladığı, aynı teröristlerin Türkiye’ye dönük saldırı girişimlerinin de olduğu belirtilmişti. Türkiye yakın geçmişte bu teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için İran’ı kesin bir dille uyardığı, bölgedeki terör varlığını reddeden Tahran’ın diğer yandan ise PKK’lılara “Fazla ortalıkta görünmeyin” uyarısında bulunduğu biliniyor.





50 KAMİKAZE DRONE

Terör örgütü PKK’ya ABD’den sonra İran’dan da büyük destek var. ABD’nin tabela terör örgütlerini bırakıp artık terör örgütü PKK’ya direkt hava savunma sistemi ve radyasyon füzesi verdiği ortaya çıkmıştı. Şimdi de İran, Türk İHA/SİHA’larını durdurmak için Şii gruplar aracılığıyla PKK’ya kamikaze drone gönderdi. Daha önce de terör örgütüne İHA ve kamikaze drone veren İran, örgüte desteğini perdelemek için Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Haşdi Şabi ile hareket ediyor. İran PKK’ya KYB ve Haşdi Şabi aracılığıyla 50 kamikaze drone gönderdi. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, kamikaze dronlardan bir kısmı Mart ayında PKK’ya teslim edildi. ABD tarafından İHA eğitimi verilen PKK’lı 4 terörist de PKK’ya teslim edilen kamikaze dronlarla Gara’ya geçti.





KARARGAHLAR PKK’YA

PKK’nın Suriye’deki uzantısına Grad füzesi de gönderdiği tespit edilen İran, Tel Rıfat’ta PKK ile ortak hareket ediyor. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden güvenlik birimleri, Tel Rıfat/Kafr Nasuh bölgesine İran Devrim Muhafızları ile örgüt mensuplarının müşterek olarak askeri konvoy ile giriş yaptıklarını belirledi. İran Devrim Muhafızlarına ait araçlar PKK’ya verilecek silah ve mühimmatlarla doluydu. Bu bölgede İran Devrim Muhafızlarına ait karargahlar da terör örgütüne devredildi. Her karargahta yaklaşık 15 teröristin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Tel Rıfat’ta Rusya, Suriye rejim güçleri, İranlı Şii milisler ve PKK arasında bir toplantı yapıldığı, Tel Rıfat çevresinde ortak operasyon odası kurulmasının kararlaştırıldığı tespit edildi.





KYB KİMLİĞİYLE KAMUFLE

Türkiye’nin hava harekatlarına karşı önlem almak isteyen PKK, bölgede KYB ile de iş birliğine gitti. PKK’lı teröristler İHA/SİHA’lara hedef olmamak için KYB’ye ait araçları kullanmaya başladı. Güvenlik birimleri, PKK’nın havacılık faaliyetlerinde yer alan sözde sorumlu düzeydeki teröristlere kolaylık sağlanması ve rahat kamufle olabilmeleri için KYB’nin Peşmerge kimliği verdiğini de tespit etti. KYB’nin PKK’nın kamikaze drone geliştirme çalışmalarına lojistik destek vererek Süleymaniye’deki faaliyetleri yürütmesine olanak sağladığı, PKK’nın da KYB desteğinde model uçak ve drone üretim tesislerinin faaliyetini artırdığı öğrenildi.



