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Netanyahu'dan Trump'a 'İran' ricası: Saldırıyı erteleyin

Netanyahu'dan Trump'a 'İran' ricası: Saldırıyı erteleyin

13:26, 15/10/2026, Perşembe
AA
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Netanyahu'dan Trump'a 'İran' ricası: Saldırıyı erteleyin
Netanyahu, seçim kaygısıyla ABD'den İran'a saldırıyı ertelemesini istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 27 Ekim'de yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesinde İran'a yönelik olası bir askeri saldırının partisi Likud'a oy kaybettireceği endişesiyle ABD'den saldırının ertelenmesini talep ettiği öne sürüldü. Netanyahu'nun kapalı kapılar ardında yürütülen görüşmelerde olası bir İran misillemesinin seçim sonuçlarını olumsuz etkileyeceğini savunduğu iddia ediliyor.

Maariv gazetesinin haberine göre Netanyahu, kapalı kapılar ardında dar bir heyetle yaptığı görüşmelerde, seçimlere kalan iki haftalık süreçte İran'a karşı başlatılacak bir askeri saldırının Likud'un iktidarda kalma şansına darbe vurabileceğini değerlendiriyor.

Netanyahu, İran'a saldırılara iki temel gerekçeyle karşı çıkıyor

Haberde, Netanyahu'nun kapalı görüşmelerde mevcut zamanlamada İran'a olası bir saldırıya karşı iki temel gerekçe öne sürdüğü savunuldu. İlk gerekçe, acil güvenlik durumu halinde seçimlerin ertelenmesi seçeneğinin fiilen imkansız görülmesi.

Meclis Temel Kanunu'nun 9A maddesi, meclisin görev süresini uzatacak bir yasa için en az 80 milletvekilinin onayını ve seçimlerin vaktinde yapılmasını engelleyen olağanüstü koşulların varlığını şart koşuyor. Likud kanadında ise böyle bir adım için muhalefetin desteğini almanın siyasi açıdan mümkün olmadığı ileri sürülüyor.

Haberde, İran'a saldırıların yeniden başlama ihtimalinin ABD ile İsrail arasındaki güvenlik temaslarında da masaya yatırıldığı iddia edildi.

Axios'ta yayımlanan habere göre İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile saldırıların üç hafta içinde yeniden başlama olasılığını ve bu durumun İsrail'deki seçimlerin ertelenmesine yol açıp açmayacağını görüştü.

"İran'ın saldırıları Likud'a oy kaybettirir" endişesi

Netanyahu'nun karşı çıktığı ikinci temel gerekçe ise olası bir İran misillemesinin İsrail iç cephesinde yol açacağı tahribat olarak gösteriliyor.

Maariv'e konuşan ve değerlendirmelerinin Netanyahu'nun tutumunu yansıttığını iddia eden üst düzey Likud yetkilileri, "Görmememiz gereken manzaralar tam olarak bunlar. Sığınaklara çekilmiş bir ülke, isabet alan noktalar, yıkılan binalar, yaralılar ve can kayıpları... İşte bu durum (Gadi) Eisenkot ve ortaklarının zaferine yol açabilir." uyarısında bulunuyor.

Likud yönetimi; füze atışları, can kayıpları ve günlük hayatın uzun süreli kesintiye uğramasının seçimden önceki son günlerde kamuoyu gündemini tamamen değiştirmesinden endişe ediyor.

ABD merkezli değerlendirmeler de İran'a yönelik saldırıların yeniden başlamasının İsrail'e yüzlerce balistik füzeyle karşılık verilmesine yol açabileceğine işaret ediyor. Böylesi bir zamanlamanın saldırının gerekçeleri üzerinde soru işaretleri oluşturacağı vurgulanıyor.

Likud yöneticileri, askeri bir gerilimden kaçınmayı yeğliyor

İktidar partisindeki iyimserlik parti içi değerlendirmelere dayansa da kamuoyu anketlerinde tablo karışık görünüyor.

Son kamuoyu yoklamalarında araştırma şirketleri arasında ciddi farklar bulunuyor ve bazılarında Netanyahu bloğu 61 sandalyelik çoğunluktan halen uzak seyrediyor.

Likud yöneticileri, seçimlere kadar kalan zaman aralığında bloğun durumunun iyileştirilebileceğini düşünerek bunu zedeleyebilecek askeri bir gerilimden kaçınmayı yeğliyor.

Bu süreçte Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, İran'a saldırı ihtimaline değinerek ABD-İsrail ortaklığında acil bir saldırıyı gerektirecek kritik bir gelişmeden haberdar olmadığını söyledi.

Eisenkot, Savaş Kabinesi'nden ayrıldığından bu yana en güncel istihbarat verilerine erişimi bulunmadığını da kaydetti.

İsrail, 27 Ekim seçimlerine kadar sükunetin korunmasını istiyor

Haberde, Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında son iki haftada birkaç telefon görüşmesi yapıldığı ve bu temaslarda İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması ihtimalinin konuşulduğu iddia edildi.

Beyaz Saray'ın ikilinin savaşı görüştüğünü yalanlamasının ise Trump'ı "Netanyahu'nun etkisi altında hareket ediyor" suçlamalarından ve iç siyasette göreceği zarardan koruma amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi ise Netanyahu'nun Trump ile düzenli temas halinde olduğunu doğrulamakla birlikte görüşmelerin içeriğine dair bilgi vermekten kaçındı.

Washington ile Tahran hattındaki gerilim de sürüyor. Trump, 8 Ekim'deki açıklamasında, 3 Kasım'da ABD'deki ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını belirtmiş olsa da ardından tehditlerini yineledi.

Son olarak Alaska'daki seçim mitinginde Trump, Tahran'ın tutumundan bıktığını belirterek İran'a ağır bir darbe indirme tehdidinde bulundu.

ABD basınında Pentagon'un Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) geniş çaplı saldırı hazırlıklarını tamamlama emri verdiği yer alsa da İsrail'deki operasyonel analizler Trump'ın henüz nihai kararı vermediği ve yakın vadeli bir tarih belirlemediği yönünde.

Askeri hazırlıklar, İran'ın stratejik tesislerindeki savunmayı güçlendirme ve önceki saldırılarda hasar gören kabiliyetlerini onarma çabaları eşliğinde sürüyor.

Aynı zamanda Washington ile Tahran arasında bölge ülkelerinin arabuluculuğunda nükleer program, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliği ve gerilimin tırmanmasını önleyecek bir formül üzerine diplomatik temaslar yürütülüyor; ancak henüz bir uzlaşı sağlanmış değil.

İsrailli kaynaklar, "Trump demek Trump demektir; onda her şey bir anda tersine dönebilir ve çok hızlı değişebilir. Durumu biz kontrol etmiyoruz ancak mesajımız kendisine kesin şekilde iletildi. Bizim açımızdan 27 Ekim'e kadar güvenlikte sükunetin korunması en tercih edilen seçenek." ifadeleriyle süreci özetliyor.


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Başlıklar :ABDİranisrailSEÇİM
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