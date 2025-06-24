İsrail ile ateşkes sonrası Tahran'da zafer kutlaması yapılacak

İran-İsrail gerilimi yeni bir boyut kazandı.

İran-İsrail gerilime ABD'nin de dahil olmasıyla Orta Doğu'da ipler iyice gerilirken, yaşanan yeni gelişmede İran Katar'daki ABD üssünü vurdu.

İran'ın Katar'daki ABD üssünü hedef alması sonrası ABD basının yer verdiği bilgilere göre, İran'ın ABD üssüne 6 füze attığı açıklandı.

İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda kişi, Katar'daki ABD üssüne düzenlenen saldırıyı kutlamak amacıyla araçlarıyla sokaklarda konvoylar oluşturdu.

Şehir merkezinde ve ana caddelerde araç konvoyları oluşurken vatandaşların korna çaldığı, bayrak salladığı ve zafer işaretleri yaptığı görüldü.