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İsrail ile ateşkes sonrası Tahran'da zafer kutlaması yapılacak

İsrail ile ateşkes sonrası Tahran'da zafer kutlaması yapılacak

16:4624/06/2025, Salı
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İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda kişi, Katar'daki ABD üssüne düzenlenen saldırıyı kutlamak amacıyla araçlarıyla sokaklarda konvoylar oluşturdu.
İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda kişi, Katar'daki ABD üssüne düzenlenen saldırıyı kutlamak amacıyla araçlarıyla sokaklarda konvoylar oluşturdu.

İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilecek zafer kutlamasının tarih ve saati netleşti. Yaşanan gelişmeyi İran televizyonu duyurdu.

İran-İsrail gerilimi yeni bir boyut kazandı.


İran-İsrail gerilime ABD'nin de dahil olmasıyla Orta Doğu'da ipler iyice gerilirken, yaşanan yeni gelişmede İran Katar'daki ABD üssünü vurdu.


İran'ın Katar'daki ABD üssünü hedef alması sonrası ABD basının yer verdiği bilgilere göre, İran'ın ABD üssüne 6 füze attığı açıklandı.



Katar'daki ABD üssüne saldırı sonrası Tahran'da kutlama


İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda kişi, Katar'daki ABD üssüne düzenlenen saldırıyı kutlamak amacıyla araçlarıyla sokaklarda konvoylar oluşturdu.


Şehir merkezinde ve ana caddelerde araç konvoyları oluşurken vatandaşların korna çaldığı, bayrak salladığı ve zafer işaretleri yaptığı görüldü.


Özellikle gençlerin yoğun katılım gösterdiği kutlamalarda, bazı araçlardan dev hoparlörlerle marşlar ve sloganlar yükseldi.


Tahran'da zafer kutlaması yapılacak


Yaşanan son gelişmeler sonrası Tahran'da yeni bir zafer kutlaması gerçekleştirileceği duyuruldu.


İran televizyonu, kutlamanın 18.00'da yapılacağını açıkladı.




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