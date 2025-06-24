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İran İsrail'in saldırılarının bilançosunu açıkladı

İran İsrail'in saldırılarının bilançosunu açıkladı

15:3724/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
AA
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İran'da İsrail saldırıları büyük hasara yol açtı.
İran'da İsrail saldırıları büyük hasara yol açtı.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 606 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 332 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, başkent Tahran'da düzenlenen Sağlık Bakanlığı Kriz Merkezi toplantısında konuştu.


606 kişi hayatını kaybetti


İsrail'in ülke genelindeki saldırılarında 606 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Zaferkendi, yaralı sayısının da 5 bin 332'ye yükseldiğini bildirdi.


Zaferkendi, İsrail'in İran'a saldırganlığını başlattığı 13 Haziran'dan bu yana en ağır saldırıların son 24 saatte gerçekleştirildiğini belirterek,
"Bu süre zarfında 1342 kişi yaralandı, 107 kişi şehit oldu."
dedi.​​​​​​​​​​​​​​



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