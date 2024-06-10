İsrail'de hükümet krizi: Savaş Kabinesi'nde deprem

Gazze’de 8 ayı aşkın süredir süren katliamın gölgesinde üyelerinin istifa tehditleriyle gündemden düşmeyen İsrail Savaş Kabinesi sonunda çatladı. 7 Ekim 2023’te gerçekleşen Aksa Tufanı operasyonu sonrası Gazze’ye yönelik kara işgali öncesi oluşturulan Savaş Kabinesi üyeleri Benny Gantz ve Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetindeki görevlerinden istifa etti.

SAVUNMA BAKANINA 'ÇEKİL' DEDİ

Gantz, düzenlediği basın toplantısında, "Hükümetten üzülerek resmi olarak istifa ettiğimi duyuruyorum" dedi. Netanyahu’nun, İsrail’in "gerçek zafere doğru ilerlemesini" engellediğini savunan Gantz, Netanyahu’nun siyasi mülahazalara dayalı kararlar aldığını belirtti. Gantz, Netanyahu'ya "mümkün olan en kısa sürede" erken seçim çağrısında bulunarak, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı da hükümetten çekilmeye davet etti. ABD Başkanı Joe Biden’ın ortaya koyduğu esir takası teklifini desteklediğini belirten Gantz, Netanyahu’dan bu anlaşmayı sağlaması için cesaretli olmasını istedi. Gantz, 18 Mayıs'ta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.

“NETANYAHU ZAFERİ ENGELLİYOR”

Gantz’dan dakikalar sonra İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un da Savaş Kabinesi’nden istifa ettiği haberi geldi. Eisenkot’un olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiği belirtildi. İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Eisenkot, Başbakan Netanyahu’ya istifa mektubunu sundu. Eisenkot, mektubunda, "Başbakanlığını yaptığınız kabine, savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararları almadı" ifadesini kullandı. Bu kararların alınmamasının İsrail’in stratejik durumuna ve ulusal güvenliğine zarar verdiğini vurgulayan Eisenkot, Netanyahu’ya hitaben, "Son dönemde aldığınız kararların ülkenin çıkarlarına uygun olmadığını gördük" değerlendirmesinde bulundu.

Gün içinde ayrıca İsrail ordusunun Gazze Tümeni komutanı istifa etti. İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Tuğgeneral Avi Rosenfeld, Gazze sınırındaki bölgeleri koruma görevinde başarılı olamadığı için istifa etti. Rosenfeld, herkesin 7 Ekim'de yaşananların sorumluluğundan üzerine düşen payı alması gerektiğini kaydetti.

LAPİD: HÜKÜMETİ DEĞİŞTİRME ZAMANI

Netanyahu ise Gantz'a sert çıktı. Netanyahu, X platformundan yaptığı açıklamada, “Ey Benny (Gantz), İsrail birçok cephede varoluşsal bir savaş veriyor. Şimdi bu durumu bırakmanın zamanı değil, güçlerini birleştirmenin zamanıdır” dedi. Netanyahu, kapısının tüm Siyonist partilere açık olduğunu duyurdu. İsrailli ana muhalefet lideri Yair Lapid ise, "Gantz ve Gadi Eisenkot'un başarısız hükümetten ayrılma kararı önemli ve doğrudur" dedi. Lapid, "Bu aşırılıkçı hükümeti, güvenliği ve kaçırılan insanları yeniden getirecek ve İsrail'in uluslararası itibarını yeniden tesis edecek duyarlı bir hükümetle değiştirmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Biden'a kırmızı çizgi çektiler

ABD'nin başkenti Washington'da son dönemin en büyük Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Beyaz Saray'ı kuşatan binlerce eylemci, "Soykırım kırmızı çizgimiz" sözleriyle İsrail'e tam destek veren Biden yönetimini hedef aldı. Gösteride anti-siyonist Yahudiler olmak üzere pek çok grup yer aldı.







