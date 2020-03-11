Dünya İsraildeki Ermeni manastırında harita skandalı Türkiyeyi böldüler, dokunana ceza kesiyorlar
ORTADOĞU

İsrail'deki Ermeni manastırında harita skandalı: Türkiye'yi böldüler, dokunana ceza kesiyorlar

İşgalci İsrail'de Ermenilerin yaşadığı bir mahallede duvarlara asılan harita bölgeyi ziyaret edenlerin dikkatini çekiyor. Ermeni manastırı tarafından asılan haritada, fiilen bölünemeyen Türkiye'nin kağıt üzerinde bölündüğü görülüyor. Haritanın tahribinin tespit edilmesi halinde durum tutuklanmaya varabiliyor. Çünkü işgalci İsrail bunu 'özgürlüğe saldırı' olarak nitelendiriyor. İşgal ederek var olmaya çalışan bu topluluk, konu Türkiye olunca demokrasiyi benimsediğini iddia ediyor.

Afra Nur Bucak Yeni Şafak
Ermeni mahallesindeki skandal harita.
Ermeni mahallesindeki skandal harita.

İsrail'in işgali altındaki Filistin'de, Ermenilerin yaşadığı mahallede, duvarlara asılmış "Ermeni soykırımı 1915" başlıklı bir harita ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Sokaklara asılan haritada Türkiye’nin bölündüğü görülüyor.

Haritanın geçtiğimiz Pazar gününe ait fotoğrafı.

Haritada bazı bölgeler Kürdistan ve Ermenistan olarak belirtiliyor

Skandal niteliğindeki bu haritada, Türkiye'nin batısı ve doğusu paylaştırılmış. Güneydoğu bölgesinde Kürdistan, Orta Anadolu bölgesinde Ermenistan, Batı bölgesinde ise Osmanlı yazıyor.

İşgalci Netanyahu: İsrail'in yeni haritasını birkaç hafta içinde açıklayacağız
DÜNYA
İşgalci Netanyahu: İsrail'in yeni haritasını birkaç hafta içinde açıklayacağız

Ermeniler tarafından kabul edilen haritanın daha net ve ayrıntılı hali.

Haritaların tahribinin sonucu tutuklanmaya varabiliyor

  • Bu haritaların yırtılması veya duvardan indirilmesinin tespit edilmesi durumunda sonuç tutuklanmaya kadar gidebiliyor. Sebebi ise İsrail'de hakim olduğu iddia edilen 'demokrasi' sistemi. Yani İsrail, Ermeni manastırı tarafından asılan bu haritalara müdahaleyi özgürlüğe saldırı olarak değerlendiriyor.

'Egemenlik Yolu' değil 'Abluka Yolu': İsrail'den Filistinli ve İsrailli sürücüleri ayıracak yol projesine onay geldi
DÜNYA
'Egemenlik Yolu' değil 'Abluka Yolu': İsrail'den Filistinli ve İsrailli sürücüleri ayıracak yol projesine onay geldi

Haritalar yok edilse de yerine yenisi asılıyor

  • İşgal ederek var olmaya çalışan bir topluluk, konu Türkiye olunca demokrasiyi benimsediğini iddia ediyorve haritalar ne kadar yırtılıp atılsa da istikrarla yerine yenisi asılıyor.
17 gün tatil, AVMler yasak!

17 gün tatil, AVM'ler yasak!

​Körfez ülkesinde radikal koronavirüs önlemleri
ABD üssüne füze!

ABD üssüne füze!

İki Amerikan askeri ve bir İngiliz öldü.
OHAL üstüne OHAL!

OHAL üstüne OHAL!

​​Yarından itibaren geçerli olacak.
İstanbul maske taktı

İstanbul maske taktı

Mega kentte koronavirüse önlem manzaraları
Gizli değil <br>gerçek lider

Gizli değil
gerçek lider

​Trabzonspor, Malatya deplasmanında kazandı.
Yılmaz Vural fenalaştı

Yılmaz Vural fenalaştı

​Yere yığıldı, etrafındakilerden 'ayran' istedi.

Bir günde <br>en fazla ölüm

Bir günde
en fazla ölüm

​İtalya'da salgın korkutucu boyutlara ulaştı.
MASAK <br>devreye girdi

MASAK
devreye girdi

​Stokçulara ve fiyat artışı yapan firmalara inceleme.
Yine görmediler!

Yine görmediler!

Erteleme maçında tartışma çıkartan pozisyon.
Koronavirüs <br>pandemi ilan edildi

Koronavirüs
pandemi ilan edildi

​Dünya Sağlık Örgütünden kritik açıklama.
Ermeni manastırında<br> harita skandalı!

Ermeni manastırında
harita skandalı!

​Fiilen bölemedikleri Türkiye'yi haritada böldüler.
Fırsatçılar işbaşında

Fırsatçılar işbaşında

​6 adet kolonyayı 576 liraya sattılar.
Karşımızdaki risk ciddi

Karşımızdaki risk ciddi

Üç bakan alınan kritik koronavirüs önlemlerini duyurdu.
Uzaktan <br>eğitim hazırlığı

Uzaktan
eğitim hazırlığı

Bir üniversite geçti, iki kolej çalışmaları tamamladı
Ön rapor çıktı

Ön rapor çıktı

İnişten 6 dakika önce uçağa yıldırım düşmüş.
Yunan tarafı diken üstünde!

Yunan tarafı diken üstünde!

Meriç'e inen PÖH'leri dürbünle izlediler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.