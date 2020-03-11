İsrail'deki Ermeni manastırında harita skandalı: Türkiye'yi böldüler, dokunana ceza kesiyorlar İşgalci İsrail'de Ermenilerin yaşadığı bir mahallede duvarlara asılan harita bölgeyi ziyaret edenlerin dikkatini çekiyor. Ermeni manastırı tarafından asılan haritada, fiilen bölünemeyen Türkiye'nin kağıt üzerinde bölündüğü görülüyor. Haritanın tahribinin tespit edilmesi halinde durum tutuklanmaya varabiliyor. Çünkü işgalci İsrail bunu 'özgürlüğe saldırı' olarak nitelendiriyor. İşgal ederek var olmaya çalışan bu topluluk, konu Türkiye olunca demokrasiyi benimsediğini iddia ediyor.

Afra Nur Bucak 11 Mart 2020, 18:34 Son Güncelleme: 11 Mart 2020, 19:58 Yeni Şafak