İsrail'i alarma geçiren yeni misilleme taktiği: İran yıpratma savaşına başladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran yönetiminin uzun bir yıpratma savaşına girişmesinden endişe duyduğunu açıkladı. İran Devrim Muhafızları (DMO) da dün, İsrail’in çeşitli bölgelerine dört dalga halinde uzun menzilli füze saldırısı düzenledi. DMO, yeni saldırıda ilk kez parça etkili Hayber füzelerini kullandığını bildirdi. Füzeler, çeşitli bölgelerde altyapıya zarar verirken İsrail, bu saldırıları engellemek ve İran’ı teslimiyete zorlamak için Tahran’a yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırdı.

8 BİN İŞGALCİ ELEKTRİKSİZ

İran'dan atılan balistik füzelerin İsrail'in güneyinde elektrik kesintilerine neden olduğu bildirildi. İsrail elektrik şirketinden yapılan açıklamada, İran'ın attığı bir füzenin ülkenin güneyindeki stratejik bir elektrik santralinin yakınına düştüğü belirtildi. İran'ın misillemesi nedeniyle güneydeki pek çok yerleşim yerinde elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi. İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Enerji Bakanı Eli Cohen, güney bölgesindeki 8 bin hanede elektrik kesintisi olduğunu ancak birkaç saat içinde sorunu çözeceklerini ifade etti.

HAYBER FÜZESİ KULLANILDI

İsrail basınında yer alan haberlerde, İran tarafından dört dalga halinde 15 füze fırlatıldığı ve bu füzelerin İsrail’in orta, kuzey ve güneyindeki Askalan ve Asdod gibi önemli kentlere yöneldiği bildirildi. İkinci haftasını dolduran saldırılarda, İsrail’de füze saldırıları için yapılan en uzun süreli siren uyarısı dün gerçekleşti. Füzelerin ilerleyişi ve hava savunma sistemlerinin faaliyete geçmesine eş zamanlı olarak 40 dakika boyunca Kudüs dahil çok sayıda kentte uyarı sirenleri çaldı. DMO tarafından yapılan açıklamada ise İsrail’in çeşitli bölgelerinde stratejik noktaların hedef alındığı belirtilerek ilk kez üçüncü nesil çoklu başlıklı Hayber balistik füzesi kullanıldığı aktarıldı.

TAHRAN’IN SEÇENEKLERİ

El-Cezire’nin verdiği bilgiye göre, ABD saldırısının ardından İran’daki üst düzey kurmaylar, yıpratma savaşının nasıl yapılacağına ilişkin çeşitli senaryolar üzerine çalışıyor. İran Atom Enerjisi Kurumu da saldırıların nükleer tesislerde sebep olduğu zararları tespit etmeye çalışıyor. Konuşulan senaryolar içinde füzelerin belirsiz hedeflere değil İsrail’deki hassas tesislere ve yine İsrail içindeki Amerikan üslerine yönlendirilmesi yer alıyor. DMO ve İran ordusu, 13 Haziran’dan beri İsrail’e 500’den fazla füze fırlatmıştı. Bu füzelerin bir kısmı İsrail’de önemli bir yıkıma sebep oldu. Ancak El-Cezire’de yer alan habere göre İranlı kurmaylar, bundan sonraki saldırıları İsrail’in vurduğu İran’daki hedeflerin İsrail’deki eş değerlerini vurmak şeklinde sürdürmek istiyor.

İSRAİL VE ABD TEYAKKUZ’DA

İsrail’de yayın yapan Kanal 13’ün verdiği bilgiye İran’ın nükleer programının tamamen imha edilmese de büyük bir zarar verildiğini düşünen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran yönetiminin uzun ve maliyetli bir yıpratma savaşına girişmesini engellemek istiyor. İsrail Yayın Kurulu’na (KAN) konuşan üst düzey İsrailli yetkililer ise Tel Aviv’in bundan sonraki saldırıların İran’ı barışa zorlamak için yapması gerektiğini söyledi. İran’ın misilleme ihtimaline karşı ABD yönetimi de bölgedeki unsurlarını alarm haline geçirdi. Washington yönetimi, başta Irak’ın başkenti Bağdat ve Lübnan’ın başkenti Beyrut olmak üzere bölgedeki çeşitli başkentlerde diplomatik misyonlarında azalmaya gitti.







