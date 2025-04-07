İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazeteciler için cenaze namazı kılındı

İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınında, gazetecilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteciler Hilmi el-Fakavi ve Yusuf el-Hazindar için cenaze namazı kılındı.
Saldırı, İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarının devam ettiği bir dönemde gerçekleşti. Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınlarında, Gazze'deki gazeteciler, savaşın ve insani krizlerin fotoğraflarını çekmek ve raporlamak için bulunuyorlardı. İsrail ordusunun hedef aldığı çadırlar, basın mensuplarının çalışma alanıydı. Saldırıda, birçok gazeteci yaralanırken, Hilmi el-Fakavi ve Yusuf el-Hazindar hayatını kaybetti.
Halkın sesi olmaya çalıştılar
El-Fakavi, Filistin'in tanınmış gazetecilerinden biriydi ve uzun yıllar boyunca Filistin'in direnişini dünya kamuoyuna aktarmak için mücadele etti. Yusuf el-Hazindar ise genç yaşına rağmen cesurca gazetecilik yaptı ve Filistin halkının sesi olmaya çalıştı.