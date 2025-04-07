Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazeteciler için cenaze namazı kılındı

İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazeteciler için cenaze namazı kılındı

10:507/04/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınında, gazetecilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteciler Hilmi el-Fakavi ve Yusuf el-Hazindar için cenaze namazı kılındı.
İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınında, gazetecilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteciler Hilmi el-Fakavi ve Yusuf el-Hazindar için cenaze namazı kılındı.

İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınında, gazetecilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteciler Hilmi el-Fakavi ve Yusuf el-Hazindar için cenaze namazı kılındı.

Saldırı, İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarının devam ettiği bir dönemde gerçekleşti. Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınlarında, Gazze'deki gazeteciler, savaşın ve insani krizlerin fotoğraflarını çekmek ve raporlamak için bulunuyorlardı. İsrail ordusunun hedef aldığı çadırlar, basın mensuplarının çalışma alanıydı. Saldırıda, birçok gazeteci yaralanırken, Hilmi el-Fakavi ve Yusuf el-Hazindar hayatını kaybetti.


Halkın sesi olmaya çalıştılar

El-Fakavi, Filistin'in tanınmış gazetecilerinden biriydi ve uzun yıllar boyunca Filistin'in direnişini dünya kamuoyuna aktarmak için mücadele etti. Yusuf el-Hazindar ise genç yaşına rağmen cesurca gazetecilik yaptı ve Filistin halkının sesi olmaya çalıştı.



#İsrail
#Gazze
#Gazeteci
#Filistin

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı etkili olmaya başladı: Valilikten kar tatili açıklama geldi mi?