İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazeteciler için cenaze namazı kılındı

Saldırı, İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarının devam ettiği bir dönemde gerçekleşti. Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınlarında, Gazze'deki gazeteciler, savaşın ve insani krizlerin fotoğraflarını çekmek ve raporlamak için bulunuyorlardı. İsrail ordusunun hedef aldığı çadırlar, basın mensuplarının çalışma alanıydı. Saldırıda, birçok gazeteci yaralanırken, Hilmi el-Fakavi ve Yusuf el-Hazindar hayatını kaybetti.