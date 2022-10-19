Dünya Macron Paristeki Büyük Camiiyi ziyaret etti
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Macron Paris’teki Büyük Camii’yi ziyaret etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’da inşa edilen ilk cami olan başkent Paris’teki Büyük Camii’nin temelinin atılmasının 100. yılı nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

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Haber Merkezi İHA
Macron Paris’teki Büyük Camii’yi ziyaret etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

Fransa’da inşa edilen ilk cami olan başkent Paris’teki Büyük Camii’nin temelinin atılmasının 100’üncü yılı törenle kutlandı.

  • Törene, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Savunma Bakanı Sebastian Lecornu katıldı. Macron ayrıca, 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında camide açılan sergiyi ziyaret etti.

İHA


Macron, camiye Fransa’nın I. Dünya Savaşı sırasında yanlarında savaşan Müslüman askerleri "tanıdığını" belirten bir plaket koyarak, Paris Büyük Camii Rektörü Chems-Eddine Hafiz’a Fransa’nın en yüksek sivil nişanı olan “Legion of Honor”u verdi.

İHA


  • Paris Büyük Camii, Verdun Savaşı’nda hayatını kaybeden 28 bin Müslüman ile I. Dünya Savaşı boyunca hayatını kaybeden 70 bin Müslüman Fransız’ı anmak için inşa edildi. Fransız hükümeti tarafından inşası 1922’de başlatılan cami, 1926’da ibadete açıldı. Cami ayrıca, 1983 yılında tarihi anıt olarak derecelendirildi.

İHA

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