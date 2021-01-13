Miçotakis'ten Türkiye çıkışı: 2021 yılı içinde ilişkiler daha iyi olacak

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin Ege'den vazgeçmesinin hem kendi yarına olacağına hem AB yolunun açılmasına vesile olacağını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 25 Ocak'ta yeniden başlatılacağı açıklanan istikşafi görüşmelerin öncesinde Yunan Antena TV kanalına verdiği özel mülakatında Türk-Yunan ilişikilerini değerlendirdi.

BAŞLAMASINI UMUYORDUK

BBC'de yer alan habere göre Türk-Yunan ilişkilerinin 2021 yılında 2020 yılına oranla daha iyi bir düzeye geleceğine inandığını söyleyen Miçotakis, 2016 yılında kesilen ve 25 Ocak'ta tekrar başlayacak olan istikşafi görüşmelerin 61.turu için "Bu görüşmelerin başlatılmasını en başından beri arzu ediyorduk. Türkiye ile oturup konuşmak, hiç konuşmamaktan çok daha iyidir. Önemli olan bu görüşmelerin bir çerçevesi olmasıdır. Türkiye ile aramızdaki Ege ve şimdi de Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesini amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

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YETKİ ALANLARI

Miçotakis buna örnek olarak, "Yunanistan'ın gerek İtalya gerekse Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmaları ve Yunanistan'ın kuzeybatı komşusu Arnavutluk ile arasındaki deniz yetki alanlarını belirlemek için tarafların Uluslararası Lahey Adalet Divanı'na gitmeyi kabul etmesini" gösterdi.

EGE KONUSUNA DA DEĞİNDİ

Türkiye'nin zaman zaman gündeme getirdiği "Ege'deki bazı adaların aidiyeti, silahlandırılmaları" gibi konuların hiçbir Yunan hükümeti tarafından tartışılamayacağını vurgulayan Miçotakis, "Türkiye ile uzun vadeli çözümler bulmayı hedefliyoruz. Bu hem Türkiye'nin yararına olacak; hem de Türkiye'nin AB ilişkilerini olumlu yönde etkileyecektir" görüşünü savundu.

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AB'nin son zirvesinde Türkiye ile ilgili aldığı kararlara değinen bir soruyu yanıtlarken de Miçotakis; "AB ülkelerinin Türkiye'ye ağır ekonomik yaptırımlar uygulamasını arzu etmiyoruz. Ancak AB'nin yaptırımlarla ilgili uyarısı, Türkiye'nin bölgede provokatif eylemlerden kaçınmasını öngörüyor. Türkiye'den uzun vadeli süreklilik ve tutarlılık göstermesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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