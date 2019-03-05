Dünya Pakistan Hindistan yayınlarını yasakladı
ASYA

Pakistan Hindistan yayınlarını yasakladı

Pakistan Hindistan yayınlarını yasakladı

Pakistan, televizyonlarda Hindistan'a ait içeriklerin yayınlanmasını süresiz olarak yasakladı. Pakistan Anayasa Mahkemesi, Hindistan yapımı dizi, film, eğlence programlarına durdurma kararı getirdiği, basılı medyada yer alan içeriklerin televizyonlarda yayınlanmasına izin verdiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi'nin (PEMRA) , bu karara itiraz etti.
Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi'nin (PEMRA) , bu karara itiraz etti.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, ülke televizyonlarında Hindistan menşeli içeriklerin yayınlanmasını süresiz olarak durdurdu.

  • Mahkemede yapılan duruşmada 2006'da Lahor Yüksek Mahkemesinde (LHC) alınan yüzde 10 Hindistan menşeli içerik yayınlamaya izin veren karara, Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi'nin (PEMRA) yaptığı itiraz başvurusu görüşüldü.

Duruşmada PEMRA temsilcileri, Pakistan içeriklerinin Hindistan televizyonlarında yasak olduğunu hatırlattı.

Anayasa Mahkemesi, Pakistan televizyonlarında Hindistan menşeli yayınların süresiz olarak durdurulmasına ve PEMRA'yla ilgili konuların LHC'de görüşülemeyeceğine hükmetti.

Mahkeme kararıyla televizyonlarda Hindistan yapımı dizi, film, eğlence programlarının yayınlanmasına yasak gelirken basılı medyada yer alan içeriklerin televizyonlarda gösterilmesine yasak getirilmedi.

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