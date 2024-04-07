|
Dünya

Rusya konser salonuna saldırıda Macron'u suç ortağı ilan etti

Rusya, başkent Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda gerçekleşen saldırıya ilişkin bazı Batılı ülke liderlerini 'suç ortağı' ilan etti. 22 Mart'ta gerçekleşen ve 144 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve bazı Batılı ülke liderlerinin "suç ortağı" ve "sponsorları" olduğunu söyledi.

00:45 - 7/04/2024 Pazar
Güncelleme: 00:53 - 7/04/2024 Pazar
AA
Dmitriy Medvedev - Emmanuel Macron
Dmitriy Medvedev - Emmanuel Macron

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve bazı Batılı ülke liderlerinin Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna geçen ay düzenlenen terör saldırısının "suç ortağı" ve "sponsorları" olduğunu öne sürdü.

"Az para karşılığında kiralanan suikastçılar"

Medvedev, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart'ta düzenlenen terör saldırısı ile ilgili Telegram kanalından açıklama yaptı.

Söz konusu terör eylemini gerçekleştirenlerin yakalandığına dikkati çeken Medvedev, "Bu pislikler, inançları uğruna ölmeye hazır din fanatikleri değiller. Bunlar, az para karşılığında kiralanan ve eğitilmiş suikastçılardır." ifadelerini kullandı.

"Saldırının suç ortağı Macron"

"Saldırının gerçek organizatörlerinin Ukrayna yetkililerinin olduğunu ve halen DEAŞ'ın gölgesinde saklandığını" ileri süren Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve bazı Batılı ülke liderlerinin, yapılan saldırının "suç ortağı" ve "sponsorları" olduğu yorumunda bulundu.

Medvedev, "Macron'un söylemi ve eylemleri, 22 Mart'taki terör saldırısının suç ortağı olarak nitelendirilebilir. Macron ve diğer bazı Batılı liderlerin bu korkunç terör saldırısının sponsorları olduğu aşikar. Bu affedilemez. Burada dokunulmazlıkların arkasına saklanılamaz. Onlar artık Rusya'nın basit olmayan düşmanlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Moskova'daki terör saldırısı

Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e yükseldiği açıklanmıştı.

Saldırıya ilişkin bugüne kadar 11 kişi tutuklanmıştı.




#Terör Saldırısı
#Crocus City
#Emmanuel Macron
#Dmitriy Medvedev
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekliye zam son dakika hesabı şekillendi! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu