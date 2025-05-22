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Rusya'dan 'ateşkes' açıklaması: Karşıyız

Rusya'dan 'ateşkes' açıklaması: Karşıyız

10:5922/05/2025, Perşembe
DHA
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da ilk önce ateşkesin sağlanmasına yönelik yaklaşıma karşı olduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Sergey Lavrov'un Ermenistan'a yaptığı ziyarette Başbakan Nikol Paşinyan tarafından kabul edildiği bildirildi.


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan'daki bir Rus üniversitesinde de öğrencilerle bir araya geldi.


"Bunu bir daha istemiyoruz"


Lavrov, buradaki konuşmasında, Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de İstanbul'da müzakereler gerçekleştiğini ve bu müzakerelerde anlaşmalara varıldığını kaydetti. Lavorv,
"Bize 'hadi ilk önce ateşkes sağlayın, sonrasına bakarız' denildiğinde, hayır arkadaşlar, bu olamaz. Buna benzer hikayeleri yaşadık. Bunu bir daha istemiyoruz"
ifadelerini kullandı.



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