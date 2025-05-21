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Moskova'da kırmızı alarm verildi: Bazı havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Moskova'da kırmızı alarm verildi: Bazı havalimanlarında uçuşlar durduruldu

16:5421/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
AA
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Moskova'da bazı havalimanlarındaki uçuşlar İHA saldırıları nedeniyle durduruldu
Moskova'da bazı havalimanlarındaki uçuşlar İHA saldırıları nedeniyle durduruldu

Rusya'nın başkent Moskova'da bazı havalimanlarındaki uçuşların, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar nedeniyle durdurulduğu bildirildi.

Rusya'nın başkent Moskova'da bazı havalimanlarındaki uçuşların, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar nedeniyle durdurulduğu bildirildi.


Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya), yapılan yazılı açıklamada, Domodedovo ve Jukovskiy havalimanlarının saldırılardan etkilendiği kaydedildi.


Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya), yapılan yazılı açıklamada, Domodedovo ve Jukovskiy havalimanlarındaki uçuşların, İHA saldırıları nedeniyle durdurulduğu kaydedildi.


Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna'ya ait 39 İHA'nın düşürüldüğü belirtilirken Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de şehre saldırıda bulunan 3 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.


Öte yandan, Rus basınında yer alan haberlerde, ülkenin Lipetsk ve Tula bölgelerinde İHA saldırıları nedeniyle mobil internetin kapatıldığı ifade edildi.




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