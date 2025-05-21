Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
İsveç'te cami kundaklayan zanlı tutuklandı

İsveç'te cami kundaklayan zanlı tutuklandı

16:0821/05/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Camide insanlar bulunurken zanlının camiye yanıcı sıvı dökerek ateşe vermeye çalıştığını aktaran Andersson, yangının büyümeden içeridekiler tarafından söndürüldüğünü ve zanlının suçunu itiraf ettiğini aktardı.
Camide insanlar bulunurken zanlının camiye yanıcı sıvı dökerek ateşe vermeye çalıştığını aktaran Andersson, yangının büyümeden içeridekiler tarafından söndürüldüğünü ve zanlının suçunu itiraf ettiğini aktardı.

İsveç'te Uddevalla Kültür Merkezine ait camiyi kundaklayan zanlı, "kundaklama ve nefret suçu işlediği" gerekçesiyle tutuklandı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, 28 Mart gecesi Uddevalla şehrindeki Kültür Merkezi'ne bağlı camide yangın çıktıktan 3 gün sonra polis tarafından yakalanan 20 yaşındaki Norveç vatandaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcı Marie Andersson, zanlı hakkında "kundaklama ve nefret suçu işlediği" gerekçesiyle iddianame hazırladığını duyurdu.

Zanlının Nazi hayranı olduğu belirtilirken Andersson, "Şüphelinin cep telefonunda Nazilere ait propaganda görüntüleri ile Müslüman ve Yahudilerin dini merkezlerinin adresleri bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Camide insanlar bulunurken zanlının camiye yanıcı sıvı dökerek ateşe vermeye çalıştığını aktaran Andersson, yangının büyümeden içeridekiler tarafından söndürüldüğünü ve zanlının suçunu itiraf ettiğini aktardı.

#İsveç
#Kundaklama
#Uddevalla
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli ikramiye ödeme günleri şekillendi! 15.5 milyon 4C, SSK ve Bağ-Kur'luya 4.000 TL emekli ikramiyesi...