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Dünya

İsveç'te alçak saldırı: Kundaklanan cami kullanılamaz hale geldi

İsveç'in Eskilstuna kentinde bulunan Arby Camisi'nde kundaklama sonucu yangın çıktı. Cami, çıkan yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale gelirken, Arby Camisi İletişim Başkanı Anas Deneche, bir sene boyunca tehdit ve fiziksel saldırılar maruz kaldıklarını, saldırının da kundaklama sonucu çıktığını söyledi.

20:00 . 25/09/2023 Pazartesi
AA
İsveç'te kundaklanan cami kullanılamaz hale geldi.

İsveç'te kundaklanan cami kullanılamaz hale geldi.

İsveç'in Eskilstuna kentinin Arby ilçesinde bir camide çıkan yangının büyük hasara yol açtığı bildirildi.

İsveç devlet radyosu SR'ye açıklamada bulunan Arby Camisi İletişim Başkanı Anas Deneche, yangının kundaklama sonucu çıktığını belirtti.

Caminin yakınında oturan bir aileden 1 senedir tehdit aldıklarını vurgulayan Deneche, "Aile tarafından 1 sene boyunca tehdit ve fiziksel saldırılara maruz kaldığımız polis raporlarında mevcut. Bu yangının kundaklama sonucu çıktığından eminiz." ifadelerini kullandı.

Arby polisinden yapılan yazılı açıklamada, yangın sonrası caminin tamamen kullanılamaz hale geldiği ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



#İsveç
#cami
#Kundaklama
#Arby Camisi
20 dakika önce
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