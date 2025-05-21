Çin'den DTÖ'ye çok taraflı ticaret sistemini koruma çağrısı

Öneride, açık, istikrarlı ve kurallara dayalı bir küresel ticaret düzeninin tüm ülkelerin ortak çıkarına olduğu vurgulandı. Çin tarafı, mevcut küresel ticaret ortamında tüm DTÖ üyelerine, ticari ilişkilerin istikrarını koruma, ticaret politikalarında şeffaflığı artırma ve uluslararası ticareti DTÖ kuralları çerçevesinde sürdürme çağrısında bulundu. Öneride ayrıca, en az gelişmiş ülkelere yönelik piyasa erişiminin genişletilmesi gerektiği çağrısı da yapıldı. Çin, DTÖ'de reform sürecinin derinleştirilmesini desteklediğini belirterek, ‘Kalkınmayı Hızlandıran Yatırım Kolaylığı Anlaşması' ile ‘E-Ticaret Anlaşması' gibi belgelerin mümkün olan en kısa sürede DTÖ kuralları kapsamına alınması gerektiğini ifade etti.