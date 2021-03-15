Suudi Arabistan Türkiye'nin İHA ve SİHA'larını istiyor

Dünya gündemi Türk İHA ve SİHA'larının etkisi konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Suudi Arabistan medyasında Riyad'ın Türkiye'den insansız hava araçları istediğinine dair haberler yer almaya başladı.

KATAR'A DANIŞTI

Suud medyası, Riyad’ın Türkiye’den silahlı ve silahsız insansız hava araçları istediğini ve Katar’da iki ülke heyetleri arasında bu yönde bir görüşme gerçekleştirildiğini yazdı.

Ülke medyası, ABD’nin Suudi Arabistan’a verdiği silahların Libya, Yemen gibi üçüncü ülkelerde kullanılmasını yasakladığını ve bu durumun Riyad için ciddi sorun teşkil ettiğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın da bu konuda Körfez'de Katar ile iyi ilişkiler kurmaya başlamasından sonra Türkiye için Katar'dan silah satışları için yoklama yapmasını istedi.

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