Dünya Suudi Veliaht Prens Bin Selman Türkiyeye gelecek
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Suudi Veliaht Prens Bin Selman Türkiye'ye gelecek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türkiye'nin de içlerinde olduğu bir dizi ülkeye ziyarette bulunacak.

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Haber Merkezi Reuters
Suudi Veliaht Prens Bin Selman Türkiyeye gelecek
​Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

Reuters'ın dört Suudi kaynağa dayandırdığı habere göre, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman Türkiye, GKRY, Yunanistan, Ürdün ve Mısır'a bölgesel ve uluslararası meseleleri tartışacağı, enerji ve ticaret anlaşmaları imzalayacağı bir gezi planlıyor.

  • Kaynaklar, Suudi yetkililerin veliaht prensin ziyaret edeceği ülkelerle kesin tarihleri belirlemek için hala görüştüğünü belirtirken; iki yetkili, ziyaretin haziran ayı başlarında gerçekleşebileceğini de sözlerine ekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİSAN AYINDA VELİAHT PRENSLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile 29 Nisan'da Suudi Arabistan'ın Nil Nehri kıyısındaki kenti Cidde'de görüşmüştü.

Erdoğan, Suudi Arabistan gezisine ilişkin sosyal medya hesabından, "Hadimü'l Haremeyn'in daveti üzerine Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Tarihi, kültürel, beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan resmi ziyareti kapsamında Cidde'de dün gece Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile ikili görüşme gerçekleştirdi.


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