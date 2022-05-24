Suudi Veliaht Prens Bin Selman Türkiye'ye gelecek

Reuters'ın dört Suudi kaynağa dayandırdığı habere göre, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman Türkiye, GKRY, Yunanistan, Ürdün ve Mısır'a bölgesel ve uluslararası meseleleri tartışacağı, enerji ve ticaret anlaşmaları imzalayacağı bir gezi planlıyor.

Kaynaklar, Suudi yetkililerin veliaht prensin ziyaret edeceği ülkelerle kesin tarihleri belirlemek için hala görüştüğünü belirtirken; iki yetkili, ziyaretin haziran ayı başlarında gerçekleşebileceğini de sözlerine ekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİSAN AYINDA VELİAHT PRENSLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile 29 Nisan'da Suudi Arabistan'ın Nil Nehri kıyısındaki kenti Cidde'de görüşmüştü.

Erdoğan, Suudi Arabistan gezisine ilişkin sosyal medya hesabından, "Hadimü'l Haremeyn'in daveti üzerine Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Tarihi, kültürel, beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.