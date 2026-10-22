Gazze'de hastaneler çalışamaz durumda

Gazze Sağlık Bakanlığı, konuya dair dün yayınladığı açıklamada, hastanelerin aylık 2 bin 500 litre yakıta ihtiyaç duyduğunu belirterek, kısa süre içinde hastanelerin tamamen çalışmalarını durdurmak zorunda kalacağı uyarısı yapıldı. Gazze'de yakıt stokunun tamamen tükendiğine işaret edilen açıklamada, ilgili kurumlara yakıt ve yedek parça temini için acil müdahale çağrısı yapıldı. Bölgede az sayıda kalan hastanelerde tıbbi cihazlar jeneratör elektriğiyle faaliyet gösterirken, İsrail’in yardım girişini kısıtlaması hasta ve yaralıların hayatını tehdit ediyor. Ekim 2023’ten bu yana düzenlenen saldırılarda 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 175 binden fazla kişi yaralandı ve altyapının yaklaşık yüzde 90’ı tahrip edildi.

24 SAATTE 7 ÖLÜ

Öte yandan, İsrail ordusu Gazze’de 10 Ekim'de ilan edilen ateşkese rağmen sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 24 saat içinde yedi kişi daha yaşamını yitirirken 25 Filistinli de yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ateşkesin başından bu yana İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 1534'e ulaştı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda da toplam can kaybı sayısı 74 bin 494'e, yaralı sayısı 175 bin 604'e yükseldi. Enkaz altında hâlâ binlerce ceset bulunuyor.

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