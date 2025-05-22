Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump dedi ve yaptı: Altın Kart devreye giriyor

Trump dedi ve yaptı: Altın Kart devreye giriyor

14:1322/05/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Altın Kart'ının yakında piyasaya sürüleceğini söyledi.

5 milyon dolara daimi ABD oturma izni satın almak isteyenler için fırsat geliyor. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e göre, bir ABD "altın kartına" kaydolmak için web sitesi bir hafta içinde yayına girecek.


Trump yönetimi yetkilisi Lutnick, Trumpcard.gov web sitesinin yaklaşık bir hafta içinde yayına girmesini beklediğini söyledi.


Ayrıntıları daha sonra açıklanacak ancak şimdiden Altın Kart'ı almak isteyenler kayıt yaptırabiliyor.


ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında "altın kartı" duyurarak, Amerikalı olmayanların "artı Yeşil Kart ayrıcalıkları" satın almasına izin vereceğini söylemişti. Geçtiğimiz ay, kelimenin tam anlamıyla altın renkli kartın fiziksel bir versiyonunu göstererek muhabirlere, "5 milyon dolara bu sizin olabilir" dedi.


TRUMP KENDİ FOTOĞRAFINI BASTIRDI

Üzerinde yüzünün bir fotoğrafı var ve "Trump kartı" yazan altın renkli karttan elde edilecek gelirle ABD'nin borçlarının ödenmesi bekleniyor. Uzmanlar Trump'ın kongre onayı olmadan planı uygulamak için yasal yetkisinin olup olmadığını sorguladılar.

#Donald Trump
#ABD
#Altın Kart
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyada internetin en hızlı olduğu ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada?