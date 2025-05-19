Trump-Putin görüşmesi başladı

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşme öncesi konuya ilişkin açıklama Kremlin Sarayı'ndan geldi.





Kremlin Sarayı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-Trump görüşmesinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmenin ele alınacağını söyledi. Putin ile Trump arasındaki görüşmenin TSİ 17.00'de gerçekleştirileceğini kaydeden Peskov, iki lider arasındaki görüşmenin "önemli" olduğunu söyledi.





Rus sözcü iki liderin gerçekleştireceği görüşmenin "yapıcı" olacağını bildirerek liderlerin görüşmesinin karar vereceği şartlara bağlı olduğunu söyledi. Peskov, "Görüşmenin kendilerinin neye karar vereceğine bağlı olacak. Kararları iki başkan verecek" dedi.





Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump, "Putin ile görüşmesi sona erince Zelenski'yi arayacak. İkincil yaptırımlar dahil her şey masada" ifadelerine yer verdi.





ABD Başkan Yardımcısı Vance ise, iki liderin görüşme öncesi yaptığı açıklamada "Rusya-Ukrayna savası çıkmazda. Putin, savaştan nasıl çıkacağını bilmiyor gibi görünüyor" dedi.







