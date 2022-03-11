Dünya Türkiyenin Kiev Büyükelçiliği tahliye edildi
AVRUPA

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tahliye edildi

Türk büyükelçilik personeli Ukrayna'nın başkenti Kiev'den ayrıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınmakta olduğunu bildirdi.

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Türkiyenin Kiev Büyükelçiliği tahliye edildi
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Rusya-Ukrayna savaşı 16. gününde devam ediyor. Doğu kanadından çok sayıda kente giriş yapan Rus birlikleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerleyişlerini sürdürüyor. Türkiye de Ukrayna'da bulunan vatandaşları için tahliye çalışmalarını hızlandırırken, Kiev'den çok sayıda vatandaş ülkeye geri getirildi.

ÇERNİVTSİ ŞEHRİ ROMANYA SINIRINDA

Yoğun bombardıman altında olan Kiev'de bulunan Türkiye Büyükelçiliği'nin güvenlik nedeniyle başka bir şehre taşınması kararı alındı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, büyükelçiliğin, Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınmakta olduğunu bildirdi. Türk elçilik personeli de Kiev'den ayrıldı.

  • Çernivtsi Batı Ukrayna'da, Prut Nehri'nin üst bölümlerinde bulunan bir şehir.

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