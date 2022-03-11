Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tahliye edildi

Rusya-Ukrayna savaşı 16. gününde devam ediyor. Doğu kanadından çok sayıda kente giriş yapan Rus birlikleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerleyişlerini sürdürüyor. Türkiye de Ukrayna'da bulunan vatandaşları için tahliye çalışmalarını hızlandırırken, Kiev'den çok sayıda vatandaş ülkeye geri getirildi.
ÇERNİVTSİ ŞEHRİ ROMANYA SINIRINDA
Yoğun bombardıman altında olan Kiev'de bulunan Türkiye Büyükelçiliği'nin güvenlik nedeniyle başka bir şehre taşınması kararı alındı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, büyükelçiliğin, Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınmakta olduğunu bildirdi. Türk elçilik personeli de Kiev'den ayrıldı.
- Çernivtsi Batı Ukrayna'da, Prut Nehri'nin üst bölümlerinde bulunan bir şehir.