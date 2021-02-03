Ukrayna Maliye Bakanı Marçenko: Türkiye ulusal savunma sanayisinin gelişim hızında dünya lideri

Ukrayna Maliye Bakanı Sergiy Marçenko, Ukrayna-Türkiye arasındaki ilişkilere dair değerlendirmede bulundu. Türkiye ile ticaretle beraber savunma alanındaki karşılıklı ilişkilerin de geliştiğini belirten Marçenko, "Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile iki ülkenin ekonomileri daha rekabetçi hale gelecektir" dedi.

"Türk yöntemi bize en uygunu"

Ukraynalı bakan, Türkiye'nin özellikle savunma sanayiindeki başarısına vurgu yaptığı açıklamalarında şunları söyledi: "Türkiye ile hem tecrübe hem ürün alarak iş birliğiyle ilgileniyoruz. Toplamda 30 alanda iş birliğimiz var. Özellikle İHA'lar dünyada kendini pek çok yerde kanıtladı. Ayrıca iletişim alanında ASELSAN'la iş birliğimiz devam ediyor.

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"Türkiye dünya lideri"

Türkiye şüphesiz ulusal savunma sanayisinin gelişim hızında dünya lideri. Son 10 sene bir dönüm noktasıydı ve şimdi TOP 100'de 7 Türk savunma şirketi var. Kamu ve özel iş birliğinden oluşan Türk yöntemi reform Ukrayna için en uygunu."

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"Erdoğan'a destekleri için minnettarız"

Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliğine desteği ve Kırım Tatar Türk halkının haklarını koruduğu için teşekkür eden Marçenko, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Baykar şirketine ülkemizi zor zamanında Bayraktar İHA'larla güçlendirdiği için minnettarız" diye konuştu.

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