Yunanistan’ı MİT korkusu sardı

Yunanistan’da son zamanlarda Milli İstihbarat Teşkilatını anlatan kitaplar yoğun ilgi görüyor.

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda yapılan değişiklik öncesi MİT'in yetkisi, yurt dışından elde ettiği bilgileri ilgili kurumlara iletmekle sınırlıydı. 2014'te değişen MİT Kanunu'yla birlikte istihbarat yetkilileri, yabancıların ülkeye giriş-çıkışları; vize, ikamet, çalışma izni ve sınır dışı edilmesi gibi konularda, ilgili kurum ve kuruluşlardan talepte bulunma yetkisine sahip oldu. Bu düzenlemeyle yurt dışı operasyon kabiliyeti bir hayli artan MİT, dünya çapında yaptığı operasyonlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Son olarak Yunanistan’da MİT’i anlatan kitaplar yoğun ilgi görüyor. Selanik - Atina yolunda bir dinlenme tesisinin kitap satılan raflarında bu ilgi açıkça görülmekte. Kitap standında yer alan kitapların büyük çoğunluğunu MİT ile ilgili kitaplar olması dikkat çekmekte.

REKLAM

GÜNDEM MİT’in etrafında ‘sızma duası’

GÜNDEM Elebaşlarıyla toplantıdan çıktı vuruldu: MİT'ten konvoyuna nokta atışı