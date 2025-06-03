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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis İspanyol mevkidaşı Albares ile Atina'da görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis İspanyol mevkidaşı Albares ile Atina'da görüştü

20:343/06/2025, Salı
AA
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile İspanyol mevkidaşı Albares iki ülkenin ortak sorunlarını ve gerçekleşecek işbirliğini görüştü
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile İspanyol mevkidaşı Albares iki ülkenin ortak sorunlarını ve gerçekleşecek işbirliğini görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı ile İspanya Dışişleri Bakanı Atina'daki ikili görüşmenin ardından basın açıklamasında bulundu. Bakan Albares, "Gazze'de de bir an evvel ateşkes sağlanması ve Gazzelilere insani yardım ulaştırılması gerekli." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Atina'da bir araya geldi.

Albares ve Yerapetritis, Atina'daki ikili görüşmenin ardından basın açıklamasında bulundu.

İki ülkenin, çevre, kültür, eğitim, turizm ve ticaret alanlarında işbirliği yaptığına işaret eden Albares, ortak bir sorunlarının da olduğunu kaydetti.

Alberes, hem Yunanistan hem de İspanya'nın düzensiz göç sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirterek, İspanya'nın insan haklarının gözetildiği yasal ve insani bir göçten yana olduğunu ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis

Yunan Bakan güçlü bir Avrupa'ya ihtiyaç olduğunu belirtti

İspanya'nın Ukrayna'da barış inisiyatiflerini desteklediğini kaydeden Alberes, Gazze'de de bir an evvel ateşkes sağlanması ve Gazzelilere insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Yerapetritis ise bugünün şartlarında hiç olmadığı kadar güçlü bir Avrupa'ya ihtiyaç duyulduğuna dair inancını dile getirdi.

İkili görüşmede de İspanyol mevkidaşı ile ticaret, yatırım, turizm gibi alanlardaki işbirliğini artırmaya karar verdiklerini aktaran Yerapetritis, öte yandan her iki ülkenin de düzensiz göç ve iklim sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu kaydetti.



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